Намибия зарегистрировала «Спутник V» 

В Намибии одобрили российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V», это государство стало 50-м по счету, одобрившим российский препарат, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в 50 стране — Республике Намибия. Министерство здравоохранения и социальной поддержки Намибии зарегистрировало препарат в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Вакцина «Спутник V» одобрена в странах с общим населением свыше 1,3 млн человек», — цитирует сообщение фонда РИА «Новости».
Напомним, применение вакцины «Спутник V» одобрено также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке и Северной Македонии.
Российский препарат поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших ее государств.