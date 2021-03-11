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Намибия зарегистрировала «Спутник V» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 37 минут назад
Намибия зарегистрировала «Спутник V»
Фото: РИА Новости
В Намибии одобрили российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V», это государство стало 50-м по счету, одобрившим российский препарат, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в 50 стране — Республике Намибия. Министерство здравоохранения и социальной поддержки Намибии зарегистрировало препарат в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Вакцина «Спутник V» одобрена в странах с общим населением свыше 1,3 млн человек», — цитирует сообщение фонда РИА «Новости».

Напомним, применение вакцины «Спутник V» одобрено также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке и Северной Македонии.
Российский препарат поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших ее государств.
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В мире , Минздрав РФ , Российский фонд прямых инвестиций , Алжир , Ангола , Аргентина , Армения , Бахрейн , Боливия , Босния и Герцеговина , Венгрия , Венесуэла , Габон , Гайана , Гана , Гватемала , Гондурас , Джибути , Египет , Иордания , Ирак , Иран , Кения , Кыргызстан , Лаос , Ливан , Марокко , Мексика , Монголия , Бирма , Намибия , Никарагуа , Пакистан , Палестина , Парагвай , Сербия , Сирия , Словакия , Тунис , Туркмения , Узбекистан , Черногория , Шри-Ланка
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