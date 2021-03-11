Намибия зарегистрировала «Спутник V» 

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в 50 стране — Республике Намибия. Министерство здравоохранения и социальной поддержки Намибии зарегистрировало препарат в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Вакцина «Спутник V» одобрена в странах с общим населением свыше 1,3 млн человек», — цитирует сообщение фонда РИА «Новости».