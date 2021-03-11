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Принц Уильям ответил на слухи о расизме в королевской семье

Павел Тиунов
1 час назад
Наследник королевского престола Великобритании принц Уильям заявил, что в монаршей семье нет места расизму. Так он прокомментировал резонансное интервью, которое его младший брат принц Гарри вместе с супругой актрисой Меган Маркл дали американской телеведущей Опре Уинфри, сообщает Sky News.
Принц Уильям ответил на слухи о расизме в королевской семье
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Уильям признался, что до сих пор не разговаривал с Гарри после выхода в эфир скандального интервью, но обязательно позвонит брату в ближайшее время. Он также прокомментировал слова Меган Маркл о том, что некто в королевской семье очень интересовался цветом кожи её будущего ребёнка.
«Мы совсем не расистская семья», - заявил принц.
Ранее, как сообщал «Рамблер», принц Гарри и Меган Маркл дали откровенное интервью в эфире американского телеканала CBS. В беседе с журналисткой Маркл отметила, что на протяжении всего времени нахождения в королевской семье она испытывала давление со стороны родственников мужа, в частности, со стороны королевы: по её словам, её постоянно унижали. Маркл добавила, что раньше её постоянно посещали мысли о суициде, которые исчезли после отказа от обязанностей членов монаршей семьи и переезда в США.
Накануне королева Елизавета изъявила желание созвониться с принцем Гарри и его супругой, чтобы обсудить с ними интервью. Монаршую особу взволновали обвинения в расизме. При этом представители королевского дома подчеркивают, что и Гарри, и Меган остаются и останутся «горячо любимыми членами семьи».
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