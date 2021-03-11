Принц Уильям ответил на слухи о расизме в королевской семье

Уильям признался, что до сих пор не разговаривал с Гарри после выхода в эфир скандального интервью, но обязательно позвонит брату в ближайшее время. Он также прокомментировал слова Меган Маркл о том, что некто в королевской семье очень интересовался цветом кожи её будущего ребёнка.

«Мы совсем не расистская семья», - заявил принц.

Ранее, как сообщал «Рамблер», принц Гарри и Меган Маркл дали откровенное интервью в эфире американского телеканала CBS. В беседе с журналисткой Маркл отметила, что на протяжении всего времени нахождения в королевской семье она испытывала давление со стороны родственников мужа, в частности, со стороны королевы: по её словам, её постоянно унижали. Маркл добавила, что раньше её постоянно посещали мысли о суициде, которые исчезли после отказа от обязанностей членов монаршей семьи и переезда в США.