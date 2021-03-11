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Обзор иноСМИ: Польша и Украина поссорились из-за Шухевича

Елена Прошина
1 час назад

Россия и Турция: дружба и выгода

Главы России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в закладке нового реактора на турецкой АЭС по видеосвязи. Как отмечает немецкий журнал Der Spiegel, Путин во время торжественной церемонии говорил о дружбе, а Эрдоган - о стратегическом шаге.
Главы государств пытались «превзойти друг друга в похвалах». Der Spiegel отмечает, что Турция испытывает нехватку источников энергии, но после завершения строительства совместного проекта России и Турции АЭС покроет примерно десять процентов потребностей страны.

Российские феминистки прячутся «от Путина» в лесу

Американская газета The Washington Post рассказала о российском проекте «Фемдача», созданном для поддержки «выгоревших» фем-активисток и защитников ЛГБТ-сообщества. Речь идет о даче рядом с подмосковном лесом, которая принимает по пять гостей одновременно.
Гости живут как минимум неделю и максимум месяц. Проект поддерживает активисток, которые так истощены, что хотят просто куда-нибудь уехать, провести некоторое время в тишине и восстановить силы. Чтобы попасть на дачу-убежище, нужно подать заявку. Если ее одобрят - геолокацию дома пришлют в «секретном чате» в Telegram. Гости «Фемдачи» стараются не обсуждать активизм, не пользоваться соцсетями, вместе готовят, смотрят фильмы и проводят терапевтические сеансы.

Ковид снова ударил по Италии

В Италии резко ухудшилась ситуация с коронавирусом: на прошлой неделе число заражений увеличилось на 33 процента, сообщает France Info. Власти винят в этом особо заразный британский штамм и обсуждают возможность полного карантина на три недели.
В Неаполе рестораны снова закрыли свои террасы, магазины и школы не работают с 8 марта. «Я очень надеюсь, что это последний раз, когда они все закрывают, и это позволит нам позже открыться уже навсегда» , - рассказал порталу владелец местного ресторана.

Польша и Украина поссорились из-за Шухевича

Польский город Замостье разорвал отношения с Тернополем из-за местного стадиона, названного в честь украинского националиста Романа Шухевича, причастного к массовым убийствам поляков и евреев. Об этом рассказала Rzeczpospolita.
Мэр Замостья Анджей Внук отметил, что уважает право народов на собственное понимание истории, но не может проигнорировать «неуважение к беззащитным жертвам польского народа». Из-за решения мэра не будет реализован польско-украинский проект «Общая история Тернополя и Замостья», на который планировалось потратить 69 тысяч евро.

США пообещали поддержать Украину еще сильнее

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты планируют усилить поддержку Украины. Об этом сообщает УНИАН.
В ходе брифинга Блинкен рассказал, что США продолжают выступать против присоединения Крыма к России и действий Москвы в Донбассе. «Мы очень сосредоточены на поддержке Украины и ее демократии, поддержке ее борьбы с коррупцией, и несомненно, поддержке ее усилий по отражению агрессии России, особенно на востоке», - подчеркнул он.
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