Обзор иноСМИ: Польша и Украина поссорились из-за Шухевича

Россия и Турция: дружба и выгода
Главы России и Турции Владимир Путин
и Реджеп Тайип Эрдоган
приняли участие в закладке нового реактора на турецкой АЭС по видеосвязи. Как отмечает
немецкий журнал Der Spiegel, Путин во время торжественной церемонии говорил о дружбе, а Эрдоган - о стратегическом шаге.
Главы государств пытались «превзойти друг друга в похвалах». Der Spiegel отмечает, что Турция испытывает нехватку источников энергии, но после завершения строительства совместного проекта России
и Турции АЭС покроет примерно десять процентов потребностей страны.
Российские феминистки прячутся «от Путина» в лесу
Американская газета The Washington Post рассказала
о российском проекте «Фемдача», созданном для поддержки «выгоревших» фем-активисток и защитников ЛГБТ-сообщества. Речь идет о даче рядом с подмосковном лесом, которая принимает по пять гостей одновременно.
Гости живут как минимум неделю и максимум месяц. Проект поддерживает активисток, которые так истощены, что хотят просто куда-нибудь уехать, провести некоторое время в тишине и восстановить силы. Чтобы попасть на дачу-убежище, нужно подать заявку. Если ее одобрят - геолокацию дома пришлют в «секретном чате» в Telegram. Гости «Фемдачи» стараются не обсуждать активизм, не пользоваться соцсетями, вместе готовят, смотрят фильмы и проводят терапевтические сеансы.
Ковид снова ударил по Италии
В Италии резко ухудшилась ситуация с коронавирусом: на прошлой неделе число заражений увеличилось на 33 процента, сообщает
France Info. Власти винят в этом особо заразный британский штамм и обсуждают возможность полного карантина на три недели.
В Неаполе рестораны снова закрыли свои террасы, магазины и школы не работают с 8 марта. «Я очень надеюсь, что это последний раз, когда они все закрывают, и это позволит нам позже открыться уже навсегда» , - рассказал порталу владелец местного ресторана.
Польша и Украина поссорились из-за Шухевича
Польский город Замостье разорвал отношения с Тернополем из-за местного стадиона, названного в честь украинского националиста Романа Шухевича
, причастного к массовым убийствам поляков и евреев. Об этом рассказала
Rzeczpospolita.
Мэр Замостья Анджей Внук отметил, что уважает право народов на собственное понимание истории, но не может проигнорировать «неуважение к беззащитным жертвам польского народа». Из-за решения мэра не будет реализован польско-украинский проект «Общая история Тернополя и Замостья», на который планировалось потратить 69 тысяч евро.
США пообещали поддержать Украину еще сильнее
Госсекретарь США Энтони Блинкен
заявил, что Штаты планируют усилить поддержку Украины. Об этом сообщает
УНИАН.
В ходе брифинга Блинкен рассказал, что США продолжают выступать против присоединения Крыма к России и действий Москвы в Донбассе. «Мы очень сосредоточены на поддержке Украины и ее демократии, поддержке ее борьбы с коррупцией, и несомненно, поддержке ее усилий по отражению агрессии России, особенно на востоке», - подчеркнул он.