Обзор иноСМИ: Польша и Украина поссорились из-за Шухевича

Россия и Турция: дружба и выгода

Главы государств пытались «превзойти друг друга в похвалах». Der Spiegel отмечает, что Турция испытывает нехватку источников энергии, но после завершения строительства совместного проекта России и Турции АЭС покроет примерно десять процентов потребностей страны.

Российские феминистки прячутся «от Путина» в лесу

Американская газета The Washington Post рассказала о российском проекте «Фемдача», созданном для поддержки «выгоревших» фем-активисток и защитников ЛГБТ-сообщества. Речь идет о даче рядом с подмосковном лесом, которая принимает по пять гостей одновременно.

Гости живут как минимум неделю и максимум месяц. Проект поддерживает активисток, которые так истощены, что хотят просто куда-нибудь уехать, провести некоторое время в тишине и восстановить силы. Чтобы попасть на дачу-убежище, нужно подать заявку. Если ее одобрят - геолокацию дома пришлют в «секретном чате» в Telegram. Гости «Фемдачи» стараются не обсуждать активизм, не пользоваться соцсетями, вместе готовят, смотрят фильмы и проводят терапевтические сеансы.

Ковид снова ударил по Италии

В Италии резко ухудшилась ситуация с коронавирусом: на прошлой неделе число заражений увеличилось на 33 процента, сообщает France Info. Власти винят в этом особо заразный британский штамм и обсуждают возможность полного карантина на три недели.

В Неаполе рестораны снова закрыли свои террасы, магазины и школы не работают с 8 марта. «Я очень надеюсь, что это последний раз, когда они все закрывают, и это позволит нам позже открыться уже навсегда» , - рассказал порталу владелец местного ресторана.

Польша и Украина поссорились из-за Шухевича

Польский город Замостье разорвал отношения с Тернополем из-за местного стадиона, названного в честь украинского националиста Романа Шухевича , причастного к массовым убийствам поляков и евреев. Об этом рассказала Rzeczpospolita.

Мэр Замостья Анджей Внук отметил, что уважает право народов на собственное понимание истории, но не может проигнорировать «неуважение к беззащитным жертвам польского народа». Из-за решения мэра не будет реализован польско-украинский проект «Общая история Тернополя и Замостья», на который планировалось потратить 69 тысяч евро.

США пообещали поддержать Украину еще сильнее