Турция допустила закупки российских истребителей 

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Турции не исключают приобретение российских истребителей — Су-35 и Су-57, заявил РИА Новости министр промышленности страны Мустафа Варанк . При этом он подчеркнул, что местные власти надеются на разработку собственных боевых самолетов пятого поколения.

Варан назвал условия для успешной сделки с Россией . По его словам, российский истребитель должен отвечать потребностям вооруженных сил и хорошо «внедряться» в турецкую военную систему. Только в этом случае его могут приобрести либо у РФ, либо у другой европейской страны.

«В этом смысле у нас нет какой-то категоричной антагонистической позиции», — пояснил министр.

Он отметил, что в Турции отдают предпочтение разработке собственного истребителя пятого поколения, однако если Россия обладает боевым самолётом, отвечающим всем требованиям турецких военных, то вероятность заключения сделки очень высока.