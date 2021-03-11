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Москва

Турция допустила закупки российских истребителей 

Павел Тиунов 25 минут назад
Турция допустила закупки российских истребителей
Фото: ТАСС
В Турции не исключают приобретение российских истребителей — Су-35 и Су-57, заявил РИА Новости министр промышленности страны Мустафа Варанк. При этом он подчеркнул, что местные власти надеются на разработку собственных боевых самолетов пятого поколения.
Варан назвал условия для успешной сделки с Россией. По его словам, российский истребитель должен отвечать потребностям вооруженных сил и хорошо «внедряться» в турецкую военную систему. Только в этом случае его могут приобрести либо у РФ, либо у другой европейской страны.

«В этом смысле у нас нет какой-то категоричной антагонистической позиции», — пояснил министр.

Он отметил, что в Турции отдают предпочтение разработке собственного истребителя пятого поколения, однако если Россия обладает боевым самолётом, отвечающим всем требованиям турецких военных, то вероятность заключения сделки очень высока.
В октябре прошлого года, как сообщал «Рамблер», российский истребитель Су-57 продемонстрировал превосходство над американским F-35. Министерство обороны тогда поздравило летчиков-испытателей, работников и ветеранов Государственного летно-испытательного центра имени Чкалова (ГЛИЦ) со 100-летием предприятия и распространило видеозапись, на которой запечатлены летчики за работой на земле и в воздухе. В какой-то момент в кадре появляется Су-57, летящий на большой высоте без половины фонаря кабины. По словам экспертов, на это не способен ни один боевой самолет в мире. Аналитики также подчеркнули, что Су-57 таким образом обставил самолеты Военно-воздушных сил США — показал, что может оставаться в воздухе даже в случае получения критических повреждений. В то же время с F-35 уже неоднократно происходили различные инциденты в результате разгерметизации кабины, в том числе такие, что приводили к крушению истребителей.
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Комментарии
В мире , Мустафа Варанк , Министерство обороны , РИА Новости
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