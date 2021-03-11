Польша обвинила консула России в распространении COVID

Польские спецслужбы обвинили российского консула в том, что он распространял коронавирус, зная о своей болезни. Россиянин уже объявлен персоной нон-грата и выслан из страны, сообщил официальный представитель министра, координирующего спецслужбы, Станислав Жарин.

«Консул, несмотря на получение информации о заражении вирусом, вызывающим Covid-19, не соблюдал санитарные правила, участвовал в собраниях», — цитирует Жарина польский портал RMF24.

Уточняется, что он появлялся в общественных местах, будучи уже осведомленным, что болен коронавирусом. Тем самым дипломат подверг жизни окружающих опасности. Из-за его действий также могли возникнуть вспышки коронавируса.

Впрочем, консула выслали из Польши раньше, чем появилась эта информация. Его отправили в Россию в ответ на высылку нескольких польских дипломатов из консульства в Петербурге. Жарин отмечает, что иностранные партнеры Польши также заметили за российскими дипломатами случаи неподчинения правилам карантина.

Примечательно, что Россия перенесла вторую волну коронавируса легче, чем другие страны. Тем не менее, в стране еще даже не планируют отмену масочного режима, пишет агентство Nation news. Ожидается, что коллективный иммунитет против болезни сформируется у россиян только к августу 2021 года, уточняет «Национальная служба новостей».