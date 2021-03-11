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Саакашвили: «У Украины есть четкая репутация кидалова» 

Артём Кульша 1 час назад
«Есть четкая репутация кидалова»: Саакашвили об Украине
Фото: РИА НОВОСТИ
У Украины есть репутация государства-кидалова. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили.
Он назвал иностранные инвестиции не чем-то абстрактным, а живыми деньгами, которые создают рабочие места, и указал на тот факт, что на Украине иностранных инвестиций нет — они занимают менее 2% в структуре ВВП, из которых настоящих иностранных инвестиций — меньше 0,2%. Саакашвили объяснил это тем, что кидалово никто не любит.

«У Украины, у украинских чиновников, у государства есть четкая репутация вот этого кидалова. Они всех кидают», — заявил он.

По его словам, из-за этой репутации в Украину вкладывают деньги лишь глупые инвесторы, и целыми они оттуда уже не уходят — они должны быть счастливы, если им удастся унести обратно хотя бы часть вложенных денег.
В 2019 году, как сообщал «Рамблер», Международный валютный фонд представил отчет по итогам визита своей миссии в Киев. В нем уровень инвестиций в украинскую экономику оценен как низкий, ВВП на душу населения — как очень низкий, темпы роста экономики — как чрезмерно низкие. Среди факторов, которые тормозят экономический рост на Украине, упоминаются повсеместная коррупция, недостатки в правовой базе, плохие условия ведения бизнеса и доминирование в экономике олигархов и неэффективных государственных предприятий.
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В мире , Михаил Саакашвили , Международный валютный фонд
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