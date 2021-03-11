«Есть четкая репутация кидалова»: Саакашвили об Украине

Он назвал иностранные инвестиции не чем-то абстрактным, а живыми деньгами, которые создают рабочие места, и указал на тот факт, что на Украине иностранных инвестиций нет — они занимают менее 2% в структуре ВВП, из которых настоящих иностранных инвестиций — меньше 0,2%. Саакашвили объяснил это тем, что кидалово никто не любит.

«У Украины, у украинских чиновников, у государства есть четкая репутация вот этого кидалова. Они всех кидают», — заявил он.

По его словам, из-за этой репутации в Украину вкладывают деньги лишь глупые инвесторы, и целыми они оттуда уже не уходят — они должны быть счастливы, если им удастся унести обратно хотя бы часть вложенных денег.