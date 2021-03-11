Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В Японии заявили о необходимости блокады Южных Курил 

Артём Кульша 10 минут назад
В Японии заявили о необходимости блокады Южных Курил
Фото: ТАСС
Япония должна продемонстрировать России готовность и способность заблокировать основные маршруты снабжения между южной группой островов Курильского архипелага и материковой частью России. Об этом политолог Акио Каватао заявил Newsweek Japan.
Он назвал проливы Лаперуза и Сангарский основными маршрутами снабжения между материковой Россией и островами Итуруп, Хабомаи, Шикотан и Кунашир и высказал мнение, что японские власти должны демонстрировать российским готовность и способность блокировать их для того, чтобы те осознавали важность решения вопроса их территориальной принадлежности.
Политолог рекомендовал правительству Японии не торопиться с решением данного вопроса, а собраться и настроиться на долгий процесс, соблюдать спокойствие и хладнокровие, избегать излишнего ажиотажа в средствах массовой информации и комплексно выстраивать отношения с Россией.
По его словам, в настоящее время Токио должен сосредоточиться на том, чтобы доказать всему миру, что Ялтинское соглашение 1945 года не определяет изменения границ между Россией и Японией, разрушив таким образом главную предпосылку позиции России.
Видео дня. Причиной расставания Айзы Долматовой и Олега Майами стала Бузова
Комментарии 2
В мире , Newsweek
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Полуголый уралец повис на балконе вверх тормашками
00:40
Полуголый уралец повис на балконе вверх тормашками
Происшествия
Задержание министра на Алтае попало на видео
01:07
Задержание министра на Алтае попало на видео
Происшествия
МиГ-31 перехватил сверхзвуковой самолет-нарушитель
01:10
МиГ-31 перехватил сверхзвуковой самолет-нарушитель
Армия Войска
Российский подросток хотел учинить расстрел в школе
00:22
Российский подросток хотел учинить расстрел в школе
Происшествия Криминал
Мужчина обнаружил в унитазе кобру и пытался ее смыть
02:13
Мужчина обнаружил в унитазе кобру и пытался ее смыть
В мире Азия
Из-за салютов в честь Ивлеевой в 6 городах завели дело
02:09
Из-за салютов в честь Ивлеевой в 6 городах завели дело
Шоу-бизнес
Тонны рыбы высыпались из грузовика на трассу
00:47
Тонны рыбы высыпались из грузовика на трассу
Происшествия
Гигантский гейзер забил из-под земли в Перми
00:30
Гигантский гейзер забил из-под земли в Перми
Происшествия
7 полицейских авто гонялись за лихачом в Екатеринбурге
00:28
7 полицейских авто гонялись за лихачом в Екатеринбурге
Происшествия
Актриса Анастасия Макеева выходит замуж в четвертый раз
00:34
Актриса Анастасия Макеева выходит замуж в четвертый раз
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение