В Японии заявили о необходимости блокады Южных Курил 

Япония должна продемонстрировать России готовность и способность заблокировать основные маршруты снабжения между южной группой островов Курильского архипелага и материковой частью России. Об этом политолог Акио Каватао заявил Newsweek Japan.

Он назвал проливы Лаперуза и Сангарский основными маршрутами снабжения между материковой Россией и островами Итуруп, Хабомаи, Шикотан и Кунашир и высказал мнение, что японские власти должны демонстрировать российским готовность и способность блокировать их для того, чтобы те осознавали важность решения вопроса их территориальной принадлежности.

Политолог рекомендовал правительству Японии не торопиться с решением данного вопроса, а собраться и настроиться на долгий процесс, соблюдать спокойствие и хладнокровие, избегать излишнего ажиотажа в средствах массовой информации и комплексно выстраивать отношения с Россией.

По его словам, в настоящее время Токио должен сосредоточиться на том, чтобы доказать всему миру, что Ялтинское соглашение 1945 года не определяет изменения границ между Россией и Японией, разрушив таким образом главную предпосылку позиции России.