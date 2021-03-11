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Генпрокурором США назначат родственника бывшего американского посла в Китае 

Lenta.ru и ещё 2 45 минут назад
Генпрокурором США назначат родственника экс-посла в Китае
Фото: Lenta.ru
Новым генпрокурором США назначат родственника бывшего американского посла в Китае Терри Бранстеда: Сенат проголосовал за утверждение Меррика Гарланда на должность нового генерального прокурора страны, передает CNN.
За его кандидатуру отдали голоса 70 сенаторов, среди которых были демократы и республиканцы, 30 проголосовали против.

«Америка может вздохнуть с облегчением, потому что наконец-то у нас будет кто-то вроде Меррика Гарланда, возглавляющего министерство юстиции», — сказал лидер большинства в Сенате Чак Шумер, демократ из Нью-Йорка.

Он назвал Гарленда человеком, обладающим «порядочностью, независимостью, уважением к верховенству закона и авторитетом по обе стороны».
Меррик Гарланд с 1997 по 2021 год занимал должность судьи Апелляционного суда по округу Колумбия. Он является троюродным братом бывшего губернатора Айовы и экс-посла США в Китае Терри Бранстеда.
15 декабря 2020 года бывший президент США Дональд Трамп анонсировал отставку генерального прокурора страны Уильяма Барра. Причиной решения назывался как отказ Трампа признать поражение на президентских выборах, так и слова Барра о том, что Минюст США не обнаружил на них массовых фальсификаций. Перед этим стало известно, что Барр знал о расследовании против Хантера Байдена, сына кандидата на пост президента от Демократической партии Джо Байдена, но молчал об этом, чтобы не повлиять на исход выборов.
Барр занимал должность генерального прокурора США с февраля 2019 года. На этом посту он также работал при президенте Джордже Буше-старшем в 1991-1993 годах.
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В мире , США , Генеральный прокурор , БУШ ДЖОРДЖ СТАРШИЙ , Чак Шумер , Джозеф Байден , Уильям Барр , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Минюст РФ , Министерство юстиции США , CNN , Китай , Нью-Йорк
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