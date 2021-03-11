Генпрокурором США назначат родственника экс-посла в Китае

Новым генпрокурором США назначат родственника бывшего американского посла в Китае Терри Бранстеда: Сенат проголосовал за утверждение Меррика Гарланда на должность нового генерального прокурора страны, передает CNN

За его кандидатуру отдали голоса 70 сенаторов, среди которых были демократы и республиканцы, 30 проголосовали против.

«Америка может вздохнуть с облегчением, потому что наконец-то у нас будет кто-то вроде Меррика Гарланда, возглавляющего министерство юстиции», — сказал лидер большинства в Сенате Чак Шумер, демократ из Нью-Йорка.

Он назвал Гарленда человеком, обладающим «порядочностью, независимостью, уважением к верховенству закона и авторитетом по обе стороны».

Меррик Гарланд с 1997 по 2021 год занимал должность судьи Апелляционного суда по округу Колумбия. Он является троюродным братом бывшего губернатора Айовы и экс-посла США в Китае Терри Бранстеда.