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На Украине признали неизбежность потери Крыма

Lenta.ru
1 час назад
Украинский политолог Алексей Голобуцкий заявил, что потеря Крыма была неизбежна. Свое мнение он выразил в эфире телеканала UkrLife, передает РИА Новости.
На Украине признали неизбежность потери Крыма
Фото: ТАССТАСС
«За все 25 лет мы ничего не сделали для того, чтобы появилась цель существования Украины», — отметил он.
По его словам, разные группы населения по-своему видят будущее страны, из-за чего Украина не может существовать как единое государство.
«Если бы мы разделились еще 30 лет назад, то жили бы все нормально в своих проектах — мы — в европейском, а они (жители востока Украины — прим. «Ленты.ру») были бы частью России», — признал эксперт.
Голобуцкий добавил, что воссоединение Крыма с Россией было очевидным, однако этого можно было избежать, если бы полуостров заселили жителями Западной Украины и крымскими татарами.
«Крым никогда не был украинским, потому что украинская власть ничего для этого не сделала», — сказал он.
Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают эти обвинения.
В мире,РИА Новости,Lenta.ru,Республика Крым,Украина,
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