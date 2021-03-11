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Москва

Блинкен заявил, что США усилят поддержку Украины, в том числе в сфере безопасности 

ТАСС и ещё 4 32 минуты назад
США заявили об укреплении помощи Украине
Фото: Reuters
Соединенные Штаты намерены усилить поддержку Украины в сфере безопасности, экономики, а также укрепления демократических институтов и борьбы с коррупцией. Об этом заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы твердо поддерживаем Украину, мы намерены усилить эту поддержку как в сфере безопасности и экономики, так и в том, что касается ее собственных усилий, направленных на укрепление демократии в стране", — сказал госсекретарь на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

По его словам, последний пункт "крайне важен", поскольку Киеву приходится, с одной стороны, "противостоять агрессии извне", а с другой — "разбираться с собственными проблемами внутри страны, в том числе с коррупцией".

"Мы нацелены на работу по всем этим направлениям", — подчеркнул Блинкен.

Он также вновь повторил позицию Вашингтона, которая заключается в непризнании воссоединения Крыма с Россией. Шеф американской дипломатии заявил также, что США выступают против "агрессии в Донбассе".
11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, в ходе которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% — Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.
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Комментарии 1
В мире , Энтони Блинкен , ЕС , Конгресс США , Киев , США
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