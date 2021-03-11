США заявили об укреплении помощи Украине

"Мы твердо поддерживаем Украину, мы намерены усилить эту поддержку как в сфере безопасности и экономики, так и в том, что касается ее собственных усилий, направленных на укрепление демократии в стране", — сказал госсекретарь на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

По его словам, последний пункт "крайне важен", поскольку Киеву приходится, с одной стороны, "противостоять агрессии извне", а с другой — "разбираться с собственными проблемами внутри страны, в том числе с коррупцией".

"Мы нацелены на работу по всем этим направлениям", — подчеркнул Блинкен.

Он также вновь повторил позицию Вашингтона, которая заключается в непризнании воссоединения Крыма с Россией. Шеф американской дипломатии заявил также, что США выступают против "агрессии в Донбассе".