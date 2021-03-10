Украина стала мировым центром по продаже детей 

Павленко отметил, что по итогам 2020 года в Киевской области уровень усыновления воспитанников детдомов местными жителями снизился вдвое. При этом иностранцы усыновили вдвое больше детей, чем, например, годом ранее. По словам депутата, интерес к маленьким украинцам проявляют жители США и европейских государств.

«Это нонсенс. На национальное усыновление, говорят, пандемия повлияла, но как она не повлияла на межгосударственное?» — изумился Павленко.

Он констатировал, что за последние несколько лет Украина продемонстрировала слишком впечатляющую статистику по усыновлению гражданами других государств, что превращает страну в "мировой центр торговли детьми".

Как писал «Рамблер», летом прошлого года в Москве арестовали врачей по делу о торговле детьми от суррогатных матерей. Дело было возбуждено после смерти месячного ребенка. В январе 2020 года в квартире в Одинцовском районе нашли четырех младенцев, один из которых был мертвым. Следователи выяснили, что биологическими родителями этих детей были граждане Филиппин. Правоохранители считают, что арестованные врачи нарушили законы в области вспомогательных репродуктивных технологий. Расследование продолжается.