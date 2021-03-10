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Депутат Рады назвал Украину центром торговли детьми 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Депутат Рады назвал Украину центром торговли детьми
Фото: pixabay.com
В последние годы Украина начала превращаться в мировой центр торговли детьми. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Павленко.
В качестве примера он привёл Киевскую область. По словам парламентария, в 2020 году национальное усыновление в регионе сократилось вдвое. При этом в два раза возросло межгосударственное. Он отметил, что в большинстве случаев украинских детей усыновляют граждане США и европейских стран.

На национальное усыновление, говорят, пандемия повлияла, но как она не повлияла на межгосударственное? Точно, есть какая-то схема, которая была разрушена, и которая начала возрождаться, — сказал парламентарий в эфире телеканала «Наш».

Ранее NEWS.ru писал, что власти Ямало-Ненецкого автономного округа предложили внести правки в Гражданский процессуальный кодекс, с целью упростить процедуру усыновления осиротевших детей семьями кочевников-оленеводов. В Заксобрании региона пояснили, что нововведение позволит потенциальным приёмным родителям получать необходимые для усыновления документы не только в администрациях муниципалитетов, но и в их территориальных отделах в разных населённых пунктах.
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Комментарии
В мире , Юрий Павленко , Верховная Рада , США , Ямало-Ненецкий Автономный Округ
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