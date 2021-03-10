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«Cпутник V» зарегистрирован в Кении и Марокко 

RT на русском и ещё 14 48 минут назад
«Cпутник V» зарегистрирован в Кении и Марокко
Фото: Reuters
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» зарегистрирована для применения на территории Марокко и Кении.
Об этом заявили в Twitter вакцины.

«Кения стала 47-й страной в мире, одобрившей использование «Спутника V», — говорится в твите.

Как сообщил ТАСС торговый представитель России в Марокко Артём Цинамдзгвришвили, в королевстве состоялась регистрация вакцины сроком на один год в рамках ускоренной процедуры.
1 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обращений о поставках вакцины против коронавируса от других стран много.
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