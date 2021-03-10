Обзор иноСМИ: Россия нашла замену ядерному оружию

Россия усилит контроль над белорусской армией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
ослаб из-за начавших в прошлом году протестов, но сохранил власть. Это идеально подходит для Кремля, желающего ускорить интеграцию России
и Белоруссии, пишет
польская Gazeta Prawna.
В Ульяновской области
начинаются полуторанедельные учения белорусских и российских спецназовцев, но это мелочь: на самом деле Москва
намерена воспользоваться проблемами Лукашенко для увеличения своего военного присутствия в Белоруссии, подчеркнуло издание. Министры обороны Сергей Шойгу
и Виктор Хренин
договорились о создании трех совместных учебных центров под Гродно
, Калининградом
и Нижним Новгородом, кроме того, ведутся переговоры о создании российской авиабазы.
Премьер Литвы рассказала о лечащихся в Европе кремлевских тещах
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила
в интервью Handelsblatt, что выступает против «Северного потока-2», так как считает проект «неотделимым от геополитического влияния Кремля на Евросоюз
».
Она подчеркнула, что зависимость ЕС и некоторых государств-членов от страны, «в которой отсутствует верховенство закона», является большой проблемой. «Кремль всеми силами пытается расколоть ЕС. Но в то же время [кремлевские чиновники
] хотят, чтобы их тещи лечились в европейских больницах, дети учились в европейских университетах, а их деньги хранились в европейских банках. Мы не можем этого допустить», - заключила премьер.
Россия нашла замену ядерному оружию
Китайский портал Sina обратил
внимание на недавнее заявление российского Минобороны
: основу неядерных сил сдерживания России составят различные гиперзвуковые системы. Сейчас у России есть такие гиперзвуковые вооружения, как «Авангард», «Циркон» и «Кинжал», который даже без ядерной боеголовки имеет огромное преимущество, так как не поддается перехвату благодаря высокой скорости.
Россия разместила в Калининграде комбинацию из МиГ-31 и «Кинжалов». Этого достаточно, чтобы нанести удар по любой точке Европы, и это является «неядерным сдерживающим фактором», подчеркивает Sina.
Офицера ВСУ поймали на продаже наркотиков солдатам
Во Львовской области задержали 26-летнего офицера Вооруженных сил Украины (ВСУ), который продавал военнослужащим амфетамин. Как сообщает
УНИАН, военный был задержан во время сбыта более десяти граммов порошкообразного вещества.
У офицера изъяли четыре тысячи гривен (около 10,5 тысячи рублей) и вещественные доказательства. По версии следствия, он организовал среди военнослужащих продажу амфетамина, за один грамм которого получал 400 гривен (чуть более тысячи рублей).
В Германии похвалили российскую вакцину
Европейское агентство по лекарственным средствам сейчас рассматривает вопрос об одобрении российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Глава Постоянной комиссии Германии по вакцинации Томас Мартенс уверен в эффективности препарата, рассказал
портал N-TV.
«Это хорошая вакцина, которая, вероятно, в какой-то момент будет одобрена в ЕС. Российские исследователи имеют большой опыт в вакцинации. «Спутник V» продуман грамотно», - заявил Мертенс. Медик добавил, что эффект от вакцинации должен стать ощутим к осени 2021 года.