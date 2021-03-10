В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Обзор иноСМИ: Россия нашла замену ядерному оружию

Елена Прошина
53 минуты назад

Россия усилит контроль над белорусской армией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ослаб из-за начавших в прошлом году протестов, но сохранил власть. Это идеально подходит для Кремля, желающего ускорить интеграцию России и Белоруссии, пишет польская Gazeta Prawna.
В Ульяновской области начинаются полуторанедельные учения белорусских и российских спецназовцев, но это мелочь: на самом деле Москва намерена воспользоваться проблемами Лукашенко для увеличения своего военного присутствия в Белоруссии, подчеркнуло издание. Министры обороны Сергей Шойгу и Виктор Хренин договорились о создании трех совместных учебных центров под Гродно, Калининградом и Нижним Новгородом, кроме того, ведутся переговоры о создании российской авиабазы.

Премьер Литвы рассказала о лечащихся в Европе кремлевских тещах

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила в интервью Handelsblatt, что выступает против «Северного потока-2», так как считает проект «неотделимым от геополитического влияния Кремля на Евросоюз».
Она подчеркнула, что зависимость ЕС и некоторых государств-членов от страны, «в которой отсутствует верховенство закона», является большой проблемой. «Кремль всеми силами пытается расколоть ЕС. Но в то же время [кремлевские чиновники] хотят, чтобы их тещи лечились в европейских больницах, дети учились в европейских университетах, а их деньги хранились в европейских банках. Мы не можем этого допустить», - заключила премьер.

Россия нашла замену ядерному оружию

Китайский портал Sina обратил внимание на недавнее заявление российского Минобороны: основу неядерных сил сдерживания России составят различные гиперзвуковые системы. Сейчас у России есть такие гиперзвуковые вооружения, как «Авангард», «Циркон» и «Кинжал», который даже без ядерной боеголовки имеет огромное преимущество, так как не поддается перехвату благодаря высокой скорости.
Россия разместила в Калининграде комбинацию из МиГ-31 и «Кинжалов». Этого достаточно, чтобы нанести удар по любой точке Европы, и это является «неядерным сдерживающим фактором», подчеркивает Sina.

Офицера ВСУ поймали на продаже наркотиков солдатам

Во Львовской области задержали 26-летнего офицера Вооруженных сил Украины (ВСУ), который продавал военнослужащим амфетамин. Как сообщает УНИАН, военный был задержан во время сбыта более десяти граммов порошкообразного вещества.
У офицера изъяли четыре тысячи гривен (около 10,5 тысячи рублей) и вещественные доказательства. По версии следствия, он организовал среди военнослужащих продажу амфетамина, за один грамм которого получал 400 гривен (чуть более тысячи рублей).

В Германии похвалили российскую вакцину

Европейское агентство по лекарственным средствам сейчас рассматривает вопрос об одобрении российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Глава Постоянной комиссии Германии по вакцинации Томас Мартенс уверен в эффективности препарата, рассказал портал N-TV.
«Это хорошая вакцина, которая, вероятно, в какой-то момент будет одобрена в ЕС. Российские исследователи имеют большой опыт в вакцинации. «Спутник V» продуман грамотно», - заявил Мертенс. Медик добавил, что эффект от вакцинации должен стать ощутим к осени 2021 года.
В мире,Видео,Виктор Хренин,Ингрида Шимоните,Александр Лукашенко,Сергей Шойгу,Администрация Президента РФ,Министерство обороны,ЕС,Handelsblatt,Ульяновская Область,Москва,Россия,Литва,Гродно,Беларусь,Калининград,
215
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители