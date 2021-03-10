Обзор иноСМИ: Россия нашла замену ядерному оружию

Россия усилит контроль над белорусской армией

Премьер Литвы рассказала о лечащихся в Европе кремлевских тещах

Россия нашла замену ядерному оружию

Россия разместила в Калининграде комбинацию из МиГ-31 и «Кинжалов». Этого достаточно, чтобы нанести удар по любой точке Европы, и это является «неядерным сдерживающим фактором», подчеркивает Sina.

Офицера ВСУ поймали на продаже наркотиков солдатам

У офицера изъяли четыре тысячи гривен (около 10,5 тысячи рублей) и вещественные доказательства. По версии следствия, он организовал среди военнослужащих продажу амфетамина, за один грамм которого получал 400 гривен (чуть более тысячи рублей).