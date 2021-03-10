Взрыв произошел в многоэтажном доме на Украине

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В украинском Бердянске в девятиэтажном доме произошёл взрыв. Об этом сообщило 10 марта местное интернет-издание «Бердянск 24».

Журналисты отмечают, что в результате взрыва скончались двое пожилых мужчин. Ранения получила женщина 1971 года рождения. Она была госпитализирована в тяжёлом состоянии.

По предварительным данным, в квартире могла взорваться ручная граната.