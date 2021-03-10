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На Украине в многоэтажном доме произошёл взрыв 

ИА Regnum 22 минуты назад
Взрыв произошел в многоэтажном доме на Украине
Фото: РИА Новости
В украинском Бердянске в девятиэтажном доме произошёл взрыв. Об этом сообщило 10 марта местное интернет-издание «Бердянск 24».
Журналисты отмечают, что в результате взрыва скончались двое пожилых мужчин. Ранения получила женщина 1971 года рождения. Она была госпитализирована в тяжёлом состоянии.
По предварительным данным, в квартире могла взорваться ручная граната.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что Украина стала источником огромного количества незаконного оружия, которое проникает, в том числе, на территорию Белоруссии.
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В мире , Происшествия , КГБ РБ , Бердянск
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