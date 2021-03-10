Заявление Гордона о «тяжелом» дне для Украины вызвало фурор в Сети 

«Рамблер» писал, что ранее глава непризнанной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Киев готовится возобновить военные действия. По его словам, к границе со стороны Украины стягивают тяжелую технику, готовятся отряды диверсантов, на помощь украинским вооруженным формированиям также массово едут иностранные военные советники и инструкторы

В свою очередь Дмитрий Гордон в эфире программы «Час Голованова» предрек Украине «тяжелые испытания».

«Я думаю, что 15 марта, понедельник, станет тяжелым днем для украинского общества. Информация, которая будет озвучена 15 марта, станет исторической для Украины», — пояснил он.

Перепост этого заявления сделал в своем канале российский телеведущий Владимир Соловьев. В комментариях к записи пользователи сошлись во мнении, что Гордон говорил о Донбассе.

«Да и так понятно, что будет. Готовят прорыв, технику уже завезли», — отметил.boris.

Однако, по мнению Андрея Селиванова , наступление начнется раньше, а слова Гордона — дезинформация.

При этом ряд комментаторов усомнились в том, что у украинского журналиста действительно есть секретные сведения.

«Это как с ЧМ-2018. За неделю до начала, он говорил, что у него инсайдерская информация, что ЧМ у нас отменят… Ничего не будет, скорей всего. Клоун. Вообще непонятно, зачем уделять ему внимание», — отметил Дмитрий.

Были также высказаны и не связанные с Донбассом варианты развития событий.

«Зеленский объявит: «Я устал, я ухожу»», — предположил Саша Белый.