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Москва

Раскрыта судьба жителей Донбасса после киевской «зачистки» 

Павел Тиунов 41 минуту назад
Раскрыта судьба жителей Донбасса после киевской «зачистки»
Фото: ТАСС
Жителям Донбасса после того, как Киев возьмёт регион под контроль, придется заслужить право на украинское гражданство, заявила писательница Елена Степовая. По ее мнению, людям нужно будет доказать, что они украинцы.
Выдержки из методички, которую разработала Степовая, на сайте News Front привёл журналист Владимир Карасёв. Писательница подробно расписала план действий после «зачистки» Донбасса.
По её мнению, украинской армии удастся «освободить» регион только при поддержке НАТО. На первых порах после «победы» следует конфисковать бизнес и имущество у жителей Донбасса, имеющих на руках паспорта непризнанных республик ДНР и ЛНР) и РФ, а сами их вывезти в Россию, подчеркнула украинка.
Если человек не воевал на стороне ополченцев, ему следует выдать «серый паспорт негражданина с правом сдачи экзаменов» на знание украинского языка, истории и литературы. Экзаменации также не удастся избежать и молодёжи, достигшей совершеннолетия.
Если уровень знаний будет признан удовлетворительным, то только в этом случае можно будет выдать жителю Донбасса украинский паспорт, отметила Степовая.
Спецслужбы со своей стороны должны тщательно изучить биографию «кандидата в украинцы»: в частности, следует выяснить, не занимался ли человек пророссийской пропагандой, не размещал ли провокационные посты в соцсетях. Не исключено, что жителей Донбасса заставят пройти проверку на полиграфе, резюмировала писательница.
Ранее, как сообщал «Рамблер», политолог Игорь Шишкин отметил, что украинские власти в вопросе «возвращения» Донбасса нередко упоминают «хорватский сценарий». В частности, вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко подчеркивала, что таким образом можно остановить войну на Донбассе «невоенным способом». Шишкин пояснил, что имеется в виду самопровозглашенная Республика Сербская, которая в период с 1992 по 1995 гг. вошла в состав Боснии и Герцеговины. По его словам, «когда хорваты вошли, там была резня». Политолог подчеркнул, что именно такую судьбу Киев готовит для населения ДНР и ЛНР.
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Комментарии 4
В мире , Армия , Владимир Карасев , Ирина Геращенко , Игорь Шишкин , Верховная Рада , НАТО
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