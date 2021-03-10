Раскрыта судьба жителей Донбасса после киевской «зачистки» 

Жителям Донбасса после того, как Киев возьмёт регион под контроль, придется заслужить право на украинское гражданство, заявила писательница Елена Степовая. По ее мнению, людям нужно будет доказать, что они украинцы.

Выдержки из методички, которую разработала Степовая, на сайте News Front привёл журналист Владимир Карасёв . Писательница подробно расписала план действий после «зачистки» Донбасса.

По её мнению, украинской армии удастся «освободить» регион только при поддержке НАТО . На первых порах после «победы» следует конфисковать бизнес и имущество у жителей Донбасса, имеющих на руках паспорта непризнанных республик ДНР и ЛНР) и РФ, а сами их вывезти в Россию, подчеркнула украинка.

Если человек не воевал на стороне ополченцев, ему следует выдать «серый паспорт негражданина с правом сдачи экзаменов» на знание украинского языка, истории и литературы. Экзаменации также не удастся избежать и молодёжи, достигшей совершеннолетия.

Если уровень знаний будет признан удовлетворительным, то только в этом случае можно будет выдать жителю Донбасса украинский паспорт, отметила Степовая.

Спецслужбы со своей стороны должны тщательно изучить биографию «кандидата в украинцы»: в частности, следует выяснить, не занимался ли человек пророссийской пропагандой, не размещал ли провокационные посты в соцсетях. Не исключено, что жителей Донбасса заставят пройти проверку на полиграфе, резюмировала писательница.