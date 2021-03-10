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Россиянам предсказали полугодовое лето к 2100 году 

Артём Кульша 54 минуты назад
Россиянам предсказали полугодовое лето к 2100 году
Фото: РИА Новости
К 2100 году лето в Северном полушарии может длиться почти полгода. Об этом сообщает Phys.org.
Согласно новому исследованию, в настоящее время изменение климата привело к тому, что в Северном полушарии в среднем продолжительность лета увеличилась с 78 до 95 дней с 1952 по 2011 год, зима сократилась с 76 до 73 дней, весна — со 124 до 115 дней, осень — с 87 до 82 дней.
Если эти тенденции сохранятся, а усилия по смягчению последствий изменения климата не будут предприняты, к 2100-у лето будет длиться около шести месяцев, а зима — менее двух.
Соавтор исследования Юпин Гуань отметил, что изменение характера смены сезонов вызывает значительные риски для окружающей среды.
Например, птицы меняют характер миграции, а растения появляются и цветут в другое время, что может создавать несоответствия между животными и их источниками пищи, нарушая экологические сообщества.
Также сезонные изменения могут нанести ущерб сельскому хозяйству, с более длительным вегетационным периодом растений люди станут вдыхать больше пыльцы, вызывающей аллергию, а комары — переносчики болезней могут расширить свой ареал обитания на север.
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