Россиянам предсказали полугодовое лето к 2100 году 

К 2100 году лето в Северном полушарии может длиться почти полгода. Об этом сообщает Phys.org.

Согласно новому исследованию, в настоящее время изменение климата привело к тому, что в Северном полушарии в среднем продолжительность лета увеличилась с 78 до 95 дней с 1952 по 2011 год, зима сократилась с 76 до 73 дней, весна — со 124 до 115 дней, осень — с 87 до 82 дней.

Если эти тенденции сохранятся, а усилия по смягчению последствий изменения климата не будут предприняты, к 2100-у лето будет длиться около шести месяцев, а зима — менее двух.

Соавтор исследования Юпин Гуань отметил, что изменение характера смены сезонов вызывает значительные риски для окружающей среды.

Например, птицы меняют характер миграции, а растения появляются и цветут в другое время, что может создавать несоответствия между животными и их источниками пищи, нарушая экологические сообщества.

Также сезонные изменения могут нанести ущерб сельскому хозяйству, с более длительным вегетационным периодом растений люди станут вдыхать больше пыльцы, вызывающей аллергию, а комары — переносчики болезней могут расширить свой ареал обитания на север.