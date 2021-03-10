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Пашинян освободил от должности главу Генштаба Армении 

Алиса Селезнёва 58 минут назад
Пашинян освободил от должности главу Генштаба Армении
Фото: РИА Новости
Глава Генштаба Армении Оник Гаспарян освобожден от занимаемой должности после того, как указ о его увольнении не подписал президент страны Армен Саркисян и не обжаловал это решение в Конституционном суде, говорится в сообщении на сайте правительства.
Как писал «Рамблер», ранее Никол Пашинян заявил, что российские ракеты «Искандер» «взрываются на 10%» или «не взрываются вовсе». Слова премьера высмеял замначальника Генштаба национальной армии Тиран Хачатрян, увольнение которого впоследствии инициировал премьер.
Отставка высокопоставленного военачальника спровоцировала обострение ситуации в Армении. Армянские военные во главе с начальником Генштаба Оником Гаспаряном назвали увольнение признаком кризиса власти и потребовали отставки Пашиняна. Премьер в ответ заявил о попытке военного переворота.
Сегодня премьер-министр Никол Пашинян заявил, что президент Армении не подписал проект указа об увольнении начальника Генштаба, однако не стал оспаривать его в Конституционном суде в установленные законом сроки.

«С 10 марта начальник Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян по праву считается освобожденным от занимаемой должности», — приводятся слова премьера в сообщении на сайте правительства Армении.

Пашинян отметил, что руководствовался положениями закона «О воинской службе и статусе военнослужащего».
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В мире , Армен Саркисян , Никол Пашинян , Генштаб
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