Пашинян освободил от должности главу Генштаба Армении 

Глава Генштаба Армении Оник Гаспарян освобожден от занимаемой должности после того, как указ о его увольнении не подписал президент страны Армен Саркисян и не обжаловал это решение в Конституционном суде, говорится в сообщении на сайте правительства.

Как писал «Рамблер», ранее Никол Пашинян заявил, что российские ракеты «Искандер» «взрываются на 10%» или «не взрываются вовсе». Слова премьера высмеял замначальника Генштаба национальной армии Тиран Хачатрян, увольнение которого впоследствии инициировал премьер.

Отставка высокопоставленного военачальника спровоцировала обострение ситуации в Армении. Армянские военные во главе с начальником Генштаба Оником Гаспаряном назвали увольнение признаком кризиса власти и потребовали отставки Пашиняна. Премьер в ответ заявил о попытке военного переворота.

Сегодня премьер-министр Никол Пашинян заявил, что президент Армении не подписал проект указа об увольнении начальника Генштаба, однако не стал оспаривать его в Конституционном суде в установленные законом сроки.

«С 10 марта начальник Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян по праву считается освобожденным от занимаемой должности», — приводятся слова премьера в сообщении на сайте правительства Армении.

Пашинян отметил, что руководствовался положениями закона «О воинской службе и статусе военнослужащего».