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Гондурас заключил договор на закупку вакцины «Спутник V» 

ИА Regnum и ещё 3 15 минут назад
Гондурас согласовал закупку российского «Спутника V»
Фото: ТАСС
Власти Гондураса подписали контракт на закупку российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 9 марта пресс-служба президента страны сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.
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«Мы только что закончили встречу с руководством Российского фонда прямых инвестиций, нам прислали договор о контракте, он подписан», — приводит слова президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса его пресс-служба.
В настоящее время в Гондурасе зарегистрировано 174 243 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Умерли 4283 пациента с COVID-19. В стране действует комендантский час.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Гондураса в рамках ускоренной процедуры разрешили использование российского препарата «Спутник V» для вакцинации населения от коронавирусной инфекции.
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В мире , Российский фонд прямых инвестиций , Гондурас
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