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Москва

В Киеве ждут одобрения Москвой плана урегулирования конфликта в Донбассе 

News.ru и ещё 4 50 минут назад
Киев ждет одобрения РФ плана по Донбассу
Фото: Офіс Президента України/facebook.com
Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина доработала план мирного урегулирования ситуации в Донбассе. По его словам, документ был предложен Парижем и Берлином, теперь его должна одобрить Москва.
Своё заявление Ермак сделал в ходе онлайн-дискуссии на тему «Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год», сообщает «Укринформ».
Сегодня на столе лежит конкретный план мирного урегулирования, предложенный Германией и Францией, доработанный Украиной, который, как мы считаем, отвечает духу «Минска» (минских соглашений), соответствует нормам международного права, — отметил глава офиса президента.
Ермак назвал предложения, содержащиеся в документе, «очень мощным шагом» со стороны Франции и Германии. По его мнению, через неделю-две, на видеоконференции в «нормандском формате», план должен стать «предметом мощного обсуждения».
Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия планирует военную провокацию в Донбассе, чтобы ввести на территорию своих миротворцев. Об этом заявил представитель Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш. По его словам, Москва хочет «законсервировать» конфликт по абхазскому образцу, а цель провокации — сделать невыгодными немецко-французские предложения по его прекращению.
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В мире , Конфликты , Москва и Киев , Сергей Гармаш , Андрей Ермак , Укринформ , Германия , Минск , Франция
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