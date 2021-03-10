Беспорядки в Греции: полиция разогнала участников митинга 

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Жесткий разгон митинга в Греции . В Афинах люди протестовали против полицейского насилия. И тут же против них силовики применили водометы и слезоточивый газ, передает «МИР 24».

На улицы вышли тысячи людей, они жгут мусорные баки. По некоторым данным, протестующие используют коктейли Молотова. Есть раненые.

Беспорядки начались после того, как 7 марта в афинском районе Неа Смирни полицейские избили дубинками молодого человека. Именно этот район стал местом массовых столкновений.