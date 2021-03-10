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Беспорядки в Греции: полиция разогнала участников митинга 

Мир24 и ещё 1 11 минут назад
Беспорядки в Греции: полиция разогнала участников митинга
Фото: Reuters
Жесткий разгон митинга в Греции. В Афинах люди протестовали против полицейского насилия. И тут же против них силовики применили водометы и слезоточивый газ, передает «МИР 24».
На улицы вышли тысячи людей, они жгут мусорные баки. По некоторым данным, протестующие используют коктейли Молотова. Есть раненые.
Беспорядки начались после того, как 7 марта в афинском районе Неа Смирни полицейские избили дубинками молодого человека. Именно этот район стал местом массовых столкновений.
В связи с массовыми беспорядками в Афинах премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выступил с телеобращением. В нем он призвал прекратить насилие на улицах и заявил, что не позволит никому разделить общество.
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В мире , Кириакос Мицотакис , Афины , Греция
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