Беспорядки в Греции: полиция разогнала участников митинга 

Жесткий разгон митинга в Греции. В Афинах люди протестовали против полицейского насилия. И тут же против них силовики применили водометы и слезоточивый газ, передает «МИР 24».
На улицы вышли тысячи людей, они жгут мусорные баки. По некоторым данным, протестующие используют коктейли Молотова. Есть раненые.
Беспорядки начались после того, как 7 марта в афинском районе Неа Смирни полицейские избили дубинками молодого человека. Именно этот район стал местом массовых столкновений.
В связи с массовыми беспорядками в Афинах премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выступил с телеобращением. В нем он призвал прекратить насилие на улицах и заявил, что не позволит никому разделить общество.