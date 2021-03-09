Оппозиция выдвинула ультиматум Пашиняну

Демонстранты, перекрывшие входы в здание парламента Армении , готовы разблокировать их, если в законодательный орган прибудет премьер страны Никол Пашинян , чтобы заявить там о своей отставке и предстоящих досрочных парламентских выборах, сказал журналистам один из организаторов акции протеста Ишхан Сагателян.

Ранее протестующие, требующие отставки Пашиняна, перекрыли входы в здание парламента как с проспекта Баграмяна, так и с улицы Демирчян, и установили там дополнительные палатки.

По словам Сагателяна, премьеру для назначения внеочередных выборов не нужно подписания меморандума с парламентской оппозицией, так как у его фракции "Мой шаг" есть большинство в парламенте.

"У него есть политическое большинство. Хочет провести выборы? Прямо сейчас заявляю, пусть завтра до 12.00 (11.00 мск) придет в Национальное собрание (парламент), подаст в отставку и назначит выборы. Если придет с этой повесткой, мы откроем дорогу. Но он не придет, это (повестка досрочных выборов — ред.) очередная ложь", — сказал Сагателян журналистам.

Он добавил, что протестующие останутся в палаточном лагере у здания парламента до выполнения их требований.

Ранее Пашинян подтвердил, что готов провести в 2021 году внеочередные парламентские выборы, если противники власти согласятся, а также заявил о намерении встретиться с главами оппозиционных партий для обсуждения этого вопроса. Власти пытаются подписать с парламентской оппозицией меморандум с обязательствами не выдвигать своих кандидатов на пост премьера после отставки Пашиняна. Отказ оппозиции от выдвижения своего кандидата в случае отставки Пашиняна позволит ему обеспечить роспуск парламента и проведение внеочередных выборов, сохранив пост премьера. Ранее вице-премьер Армении Тигран Авинян предлагал оппозиции подписать меморандум о внеочередных выборах.