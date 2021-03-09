Европейский союз может разрешить выдачу документов о наличии прививки от коронавируса, даже если вакцина, введённая человеку, не одобрена европейским регулятором. В том числе документ получат вакцинированные российским «Спутником V».

Документ будет доступен после вакцинации препаратами, которые вводят в отдельных странах, включая Россию Китай , передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По данным агентства, эта мера призвана в первую очередь избежать проблем с перемещением между странами граждан таких стран как Венгрия , где уже ведётся вакцинация как российским «Спутником V», так и китайскими препаратами, не получившими разрешение от европейского регулятора.

Информатор рассказал журналистам, что COVID-паспорт будет состоять из трёх отдельных документов — о вакцинации (с указанием введённой вакцины), о результате теста на COVID-19 и о том, болел ли человек коронавирусом.

Накануне официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер сообщил, что ЕК 17 марта планирует представить первый проект паспортов вакцинации от коронавируса в Европейском союзе. При этом документ получит название «зелёный электронный пропуск».

О том, что Брюссель приступил к разработке программы по внедрению «зелёных пропусков» для обеспечения безопасных поездок, стало известно 1 марта после высказываний Мамера. В документе будет отмечаться факт вакцинации от COVID-19, данные о наличии иммунитета к вирусу, в том числе после перенесённой болезни, а также результаты ПЦР-теста на коронавирус. Главными сторонниками введения подобной меры стали страны Южной Европы, чьи экономики находятся в зависимости от туристического сектора, писал NEWS.ru.