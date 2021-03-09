Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Bloomberg: ЕС будет выдавать COVID-паспорта для привитых «Спутником V» 

News.ru 38 минут назад
Европейский союз может разрешить выдачу документов о наличии прививки от коронавируса, даже если вакцина, введённая человеку, не одобрена европейским регулятором. В том числе документ получат вакцинированные российским «Спутником V».
Документ будет доступен после вакцинации препаратами, которые вводят в отдельных странах, включая Россию и Китай, передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
По данным агентства, эта мера призвана в первую очередь избежать проблем с перемещением между странами граждан таких стран как Венгрия, где уже ведётся вакцинация как российским «Спутником V», так и китайскими препаратами, не получившими разрешение от европейского регулятора.
Информатор рассказал журналистам, что COVID-паспорт будет состоять из трёх отдельных документов — о вакцинации (с указанием введённой вакцины), о результате теста на COVID-19 и о том, болел ли человек коронавирусом.
Что будут из себя представлять европейские ковид-паспорта
Накануне официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер сообщил, что ЕК 17 марта планирует представить первый проект паспортов вакцинации от коронавируса в Европейском союзе. При этом документ получит название «зелёный электронный пропуск».
О том, что Брюссель приступил к разработке программы по внедрению «зелёных пропусков» для обеспечения безопасных поездок, стало известно 1 марта после высказываний Мамера. В документе будет отмечаться факт вакцинации от COVID-19, данные о наличии иммунитета к вирусу, в том числе после перенесённой болезни, а также результаты ПЦР-теста на коронавирус. Главными сторонниками введения подобной меры стали страны Южной Европы, чьи экономики находятся в зависимости от туристического сектора, писал NEWS.ru.
News.ru: последние новости
В США 12 штатов подали иск к Байдену из-за Парижского соглашения В США 12 штатов подали иск к Байдену из-за Парижского соглашения В СНБО предложили сделать английский вторым обязательным языком на Украине В СНБО предложили сделать английский вторым обязательным языком на Украине Рогозин съязвил после слов советника главы МВД Украины об «ударе» по РФ Рогозин съязвил после слов советника главы МВД Украины об «ударе» по РФ
Комментарии 119
В мире , Видео , ЕС , Еврокомиссия , Bloomberg
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Корабль из «Звездных войн» в якутском парке сняли на видео
00:47
Корабль из «Звездных войн» в якутском парке сняли на видео
Технологии
Момент столкновения «Лады» и поезда под Рязанью попал на видео
00:20
Момент столкновения «Лады» и поезда под Рязанью попал на видео
Происшествия
Извержение Ключевской Сопки на Камчатке показали на видео
00:57
Извержение Ключевской Сопки на Камчатке показали на видео
Происшествия
Пингвин в Антарктиде спасся от косаток на шлюпке с туристами и попал на видео
02:34
Пингвин в Антарктиде спасся от косаток на шлюпке с туристами и попал на видео
В мире
Вытащивших дельфина на берег мужчин сняли на видео
00:18
Вытащивших дельфина на берег мужчин сняли на видео
Общество
Вмерзшего в лед пса показали на видео
00:17
Вмерзшего в лед пса показали на видео
Общество Происшествия
Опубликовано видео массового ДТП в Сочи
00:07
Опубликовано видео массового ДТП в Сочи
Происшествия
Музыкант обрызгал пассажира из перцового баллончика и попал на видео
00:39
Музыкант обрызгал пассажира из перцового баллончика и попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Крокодил украл пойманную рыбаками акулу и попал на видео
00:37
Крокодил украл пойманную рыбаками акулу и попал на видео
В мире Происшествия
Крушивший лифт битой россиянин попал на видео
01:01
Крушивший лифт битой россиянин попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение