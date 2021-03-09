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Москва

Шушкевич рассказал, кто виноват в развале СССР 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Шушкевич рассказал о виновнике развала СССР
Фото: belsat.eu
Бывший председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич поддержал выпады экс-президента Украины Леонида Кравчука и заявил, что бывший лидер СССР Михаил Горбачев виноват в развале СССР, передает РИА "Новости".
Он рассказал, что 20 октября 1991 года президент СССР принес союзный договор, согласно которому создавалась конфедерация. При этом предлагалось считать конфедерацией структуру, в которой будет главным президент Горбачев, и вместо политбюро будет госсовет. Однако, как полагает Шушкевич, "это никак не лезло в конфедерацию".

"Главным врагом сохранения СССР в виде конфедерации был Горбачев, потому что это не предусматривало обязательного наличия президента, как в унитарном государстве. Ему это не нравилось, и он делал все, чтобы этого не было. Горбачев хотел быть главным", — считает Шушкевич.

По его словам, время сохранить Советский Союз было попросту упущено.
Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук украинским СМИ рассказывал, что СССР можно было сохранить, превратив его в конфедерацию.
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В мире , Станислав Шушкевич , Михаил Горбачев , Леонид Кравчук , РИА Новости
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