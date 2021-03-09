Шушкевич назвал виновника распада СССР 

По его словам, в октябре 1991 года Горбачёв предложил союзный договор о создании конфедерации. Документ предполагал главенство Горбачёва как президента, а высшим органом такого государства должен быть госсовет, а не политбюро — что, замечает Шушкевич, противоречит понятию конфедерации.

Главным врагом сохранения СССР в виде конфедерации был Горбачев, потому что это не предусматривало обязательного наличия президента, как в унитарном государстве. Ему это не нравилось, и он делал все, чтобы этого не было. Горбачев хотел быть главным. Он все время этого добивался, всякими методами. Апогея это достигло 20 октября, когда уже поздно было говорить о конфедерации, потому что время было упущено, — сказал Шушкевич в интервью НСН.

Бывший белорусский лидер отмечает, что СССР вполне мог бы преобразоваться в конфедерацию, так как большинство республик поддерживало такую форму государственного строя. Но поскольку этому противился Горбачёв, ситуация дошла до полного распада Союза. Шушкевич отметил, что Горбачёву в реализации его планов помогал экс-президент Грузии Эдуард Шеварднадзе