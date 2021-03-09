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Москва

Шушкевич назвал виновника распада СССР 

News.ru 15 минут назад
Первый президент Белоруссии Станислав Шушкевич назвал человека, который, по его мнению, является виновником распада Советского Союза. Этим человеком, уверен Шушкевич, является первый и последний президент СССР Михаил Горбачёв.
По его словам, в октябре 1991 года Горбачёв предложил союзный договор о создании конфедерации. Документ предполагал главенство Горбачёва как президента, а высшим органом такого государства должен быть госсовет, а не политбюро — что, замечает Шушкевич, противоречит понятию конфедерации.
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Главным врагом сохранения СССР в виде конфедерации был Горбачев, потому что это не предусматривало обязательного наличия президента, как в унитарном государстве. Ему это не нравилось, и он делал все, чтобы этого не было. Горбачев хотел быть главным. Он все время этого добивался, всякими методами. Апогея это достигло 20 октября, когда уже поздно было говорить о конфедерации, потому что время было упущено, — сказал Шушкевич в интервью НСН.
Бывший белорусский лидер отмечает, что СССР вполне мог бы преобразоваться в конфедерацию, так как большинство республик поддерживало такую форму государственного строя. Но поскольку этому противился Горбачёв, ситуация дошла до полного распада Союза. Шушкевич отметил, что Горбачёву в реализации его планов помогал экс-президент Грузии Эдуард Шеварднадзе.
Подобным образом высказывался и экс-президент Украины Леонид Кравчук, подписавший вместе с Шушкевичем и Борисом Ельциным Беловежские соглашения, регламентировавшие распад СССР и формирование Содружества независимых государств (СНГ). Как писал NEWS.ru, руководитель пресс-службы Горбачёв-Фонда Павел Палажченко считает, что Леонид Кравчук «хочет переписать историю». Так он отреагировал на утверждение первого президента Украины, что якобы бывший лидер СССР Михаил Горбачёв отказался от идеи сохранить государство как конфедерацию.
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Комментарии 9
В мире , Видео , Павел Палажченко , Станислав Шушкевич , Михаил Горбачев , Леонид Кравчук , Борис Ельцин , Эдуард Шеварднадзе
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