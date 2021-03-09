Обзор иноСМИ: США «атакуют» Россию и Китай новыми санкциями

Новый кризис угрожает существованию ЕС

Члены Евросоюза «выходят из-под контроля»: всё больше стран принимают решения о закупке российской вакцины от коронавируса в индивидуальном порядке, пишет хорватское издание Advance. Ситуация «превращается в новый кризис, угрожающий существованию ЕС».

Члены ЕС оказались один на один с проблемами, вызванными пандемией. Сначала российский препарат «Спутник V» одобрила Венгрия , устроив бунт против единого подхода ЕС к закупке вакцин, затем на такой шаг решились Чехия Словакия , а Дания Австрия начали сотрудничать с Израилем . «В российской вакцине ЕС больше всего не нравится, что она российская. Но страны отказываются повиноваться и это будет иметь серьезные последствия для Евросоюза как блока», — подчеркивает Advance.

Полмира — зона отчуждения: к чему привело глобальное потепление

Новое исследование Принстонского университета показало, что из-за глобального потепления тропические регионы планеты оказались у пределов пригодности для жизни человека, пишет The Guardian. Из-за повышения температуры и влажности почти половина мирового населения может оказаться в смертельно опасной ситуации.

Если правительствам не удастся ограничить глобальное потепление уровнем в 1,5 градуса к доиндустриальной эпохе, районы в тропической полосе, простирающейся по обе стороны от экватора, рискуют превратиться в новую зону отчуждения. The Guardian отмечает, что речь идет о районах, где проживает 40 процентов мирового населения.

Осталось три недели: США начнут атаковать Россию и Китай

Пока администрация Джо Байдена готовится ввести против России санкции из-за хакерской атаки на правительственные агентства, США попали под новый киберудар, рассказала The New York Times. Теперь в Штатах задумались об ответной атаке на другого крупного противника — Китай.

Первый крупный шаг, который должен стать ответом на кибератаки, ожидается в течение следующих трех недель. Эти действия будут сочетаться с некоторыми экономическими санкциями и распоряжением Джо Байдена об ускоренном укреплении сетей федерального правительства.

Мигрантов ждет судьба козлов отпущения из-за коронавируса

По мере того, как в Европе разворачивается массовая вакцинация, всеобщее внимание переключается на проблему миграции и то, что произойдет, когда границы снова откроются. Автор CNN Люк Макги рассказал , как известный евроскептик Найджел Фарадж устроил суматоху в твиттере, заявив о прибывшей в Англию лодке с 12-ю мигрантами, якобы зараженными коронавирусом.

МВД страны опровергли эту информацию, сообщение Фараджа заблокировали, но власти опасаются, что он и ему подобные евроскептики продолжат разжигать ненависть. Ранее Migration Watch, влиятельный британский аналитический центр, связал возникновение британского штамма коронавируса с мигрантами, которые пересекли Ла-Манш. Эксперты, занимающиеся миграционной политикой, обеспокоены: после открытия границ Европы популисты ухватятся за идею о том, что мигранты могут распространять вирус.

Украинцы перешли на авторухлядь

Украинское издание «Вести» рассказало , что украинские водители все реже покупают новые авто и массово переходят на «авторухлядь» — машины с большим пробегом. В Ассоциации автопроизводителей Украины заявили, что в январе 45 процентов всех зарегистрированных в стране автомобилей оказались старше десяти лет, только 22 процента авто были не старше пяти лет.

Юрист «Авто Евро Силы» Иван Казачук заявил, что спрос на новые авто в стране постоянно снижается. «Более того, импортеры, которые раньше успешно торговали новыми автомобилями, переходят на торговлю и доставку б/у», — подчеркнул он.