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Москва

Букингемский дворец ответит на интервью Меган Маркл 

Елена Прошина 23 минуты назад
В Букингемском дворце готовят ответ на интервью принца Гарри и его жены, актрисы Меган Маркл, в котором супруги обвинили королевскую семью в расизме. Об этом сообщает The Times.
Представители королевской семьи еще вчера были готовы выпустить заявление, чтобы снизить напряженность, но королева Елизавета II не одобрила его текст. По данным газеты, королева сказала, что ей нужно больше времени, чтобы обдумать и сформулировать ответ.
The Times отмечает, что неопубликованное подготовленное заявление «подчеркивало любовь семьи и заботу о паре».

Принц Гарри и Маркл «объявили войну» королевской семье

В Букингемском дворце считают, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл объявили королевской семье «войну», позволив себе резкие высказывания в ходе интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Об этом сообщает The Sunday Times.
Источник из дворца отметил, что члены королевской семьи не намерены давать комментариев относительно содержания интервью и «с достоинством молчать».
При этом собеседник агентства не исключил возможность введения ответных действий в случае обвинений в адрес конкретных лиц.

«Если люди подвергнутся нападкам, то они открыто постоят за себя. Королевская семья может принять и выдержать такой удар, но не отдельные люди», — сказал источник.

Чем интервью Гарри и Меган грозит королевской семье

В беседе с Опрой Меган рассказала о том, как тяжело ей пришлось при королевском дворе: о своих переживаниях, мыслях о самоубийстве и расистских высказываниях не только в ее сторону, но и по отношению к ее первому ребенку, сыну Арчи. По словам Гарри, именно расизм стал причиной, побудившей его уехать из страны. Несмотря на то, что первое интервью Гарри и Меган преподносилось как интервью «без запретных тем», одна негласная тема все же осталась. Вошедший в тизер отрывок, где Гарри выражает сочувствие матери, так и остался единственным моментом интервью, где разговор заходит о принцессе Диане.
На вопрос, как бы она могла отнестись к решению младшего сына, Гарри ответил: «Она бы очень разозлилась и расстроилась, но потом все же пожелала бы нам счастья». В Лейбористской партии уже призвали Букингемский дворец начать расследования по обвинениям Меган Маркл.
Комментарии 11
В мире , Видео , Елизавета II , принц Гарри , Мария Захарова , МИД , Лейбористская партия , The Guardian , ФедералПресс
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