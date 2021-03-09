Израиль отказался признавать применяемую Украиной вакцину 

Евгений Корнийчук. Израильские власти на данный момент отказываются признавать применяемую на Украине индийскую вакцину от коронавируса Сovishield, об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил посол страны в Израиле

По его словам, Украина и Израиль ведут переговоры о взаимном признании паспортов вакцинации для туристических путешествий. "У нас с этим пока проблемы, поскольку те вакцины, которые применяются украинским правительством , Израиль пока не собирается одобрять", — заявил Корнийчук.

Дипломат добавил, что обе страны "будут решать" данный вопрос в ближайшее время.

Самолет из Индии с 500 тысячами доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Сovishield) против COVID-19 прилетел в Киев 23 февраля утром. Вакцинация на Украине началась 24 февраля. По данным минздрава страны, всего с начала вакцинации сделали почти 12,5 тысячи прививок.