Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Израиль отказался признавать применяемую Украиной вакцину 

РИА Новости 45 минут назад
Израильские власти на данный момент отказываются признавать применяемую на Украине индийскую вакцину от коронавируса Сovishield, об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил посол страны в Израиле Евгений Корнийчук.
По его словам, Украина и Израиль ведут переговоры о взаимном признании паспортов вакцинации для туристических путешествий. "У нас с этим пока проблемы, поскольку те вакцины, которые применяются украинским правительством, Израиль пока не собирается одобрять", — заявил Корнийчук.
Зеленский отправился в Донбасс за вакциной
Дипломат добавил, что обе страны "будут решать" данный вопрос в ближайшее время.
Самолет из Индии с 500 тысячами доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Сovishield) против COVID-19 прилетел в Киев 23 февраля утром. Вакцинация на Украине началась 24 февраля. По данным минздрава страны, всего с начала вакцинации сделали почти 12,5 тысячи прививок.
Последние новости
Мясников предупредил о смертельной опасности популярных препаратов Мясников предупредил о смертельной опасности популярных препаратов "Скопинский маньяк" нарушил условия надзора сразу после освобождения "Скопинский маньяк" нарушил условия надзора сразу после освобождения Ученые выяснили, у кого не бывает рака Ученые выяснили, у кого не бывает рака
В мире , Видео , Евгений Корнийчук , Правительство Украины
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ребенка ударило током в московском ТЦ
03:21
Ребенка ударило током в московском ТЦ
Происшествия Новости Москвы
Погоню за пьяным водителем в Башкирии показали на видео
01:08
Погоню за пьяным водителем в Башкирии показали на видео
Происшествия
Опубликовано видео драки в новосибирском баре
01:00
Опубликовано видео драки в новосибирском баре
Происшествия
Опубликовано видео смертельной аварии в Краснодарском крае
00:07
Опубликовано видео смертельной аварии в Краснодарском крае
Происшествия
Появилось видео аварии с семью погибшими под Самарой
00:14
Появилось видео аварии с семью погибшими под Самарой
Происшествия
«Митсубиси» сбил девушку и попал на видео
00:27
«Митсубиси» сбил девушку и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео разбойного нападения на АЗС в Ленобласти
01:08
Опубликовано видео разбойного нападения на АЗС в Ленобласти
Происшествия
Юные хоккеисты устроили массовую драку во время матча и попали на видео
00:47
Юные хоккеисты устроили массовую драку во время матча и попали на видео
Происшествия
Акцию в честь 8 марта в Москве сняли на видео
03:19
Акцию в честь 8 марта в Москве сняли на видео
Новости Москвы Общество
Российский губернатор впервые испек блины и показал процесс на видео
02:59
Российский губернатор впервые испек блины и показал процесс на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение