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Байден выдвинул двух женщин на должности глав командований ВС 

Газета.Ru и ещё 2 9 минут назад
Байден выдвинул женщин на должности глав командований ВС
Фото: Jonathan Ernst/Reuters
Президент США Джо Байден уведомил, что выдвинул двух женщин на должности глав командований в вооруженных силах страны. Его слова приводит РИА "Новости".
Глава государства сообщил на церемонии в Белом доме, что главой Транспортного командования ВС США станет генерал Жаклин Ван Овост, а пост главы Южного командования ВС США займет генерал-лейтенант Лора Ричардсон. Отмечается, что женщины будут в ранге четырехзвездных генералов — это высший военный ранг в США.

"Сегодня Международный женский день, и все мы должны признать достижения этих женщин, которые разрушают барьеры", — заявил Байден в ходе своего выступления в Белом доме.

Он представил обеих генералов, а также рассказал об их биографии. Ван Овост и Ричардсон являются военными летчицами. Ранее вице-президент США Камала Харрис призвала западные страны строить "мир, работающий на женщин".
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В мире , Армия , Джозеф Байден , РИА Новости , США
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