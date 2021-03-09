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На Украине боятся говорить о новом локдауне 

Российская Газета 30 минут назад
На Украине побоялись говорить о новом локдауне
Фото: ТАСС
Зримое ухудшение эпидемической обстановки пока не подвигло власти Украины к введению очередного локдауна. Этот вопрос имеет политическую подоплеку, поэтому местные СМИ стараются не рассказывать о критической ситуации, в первую очередь в западных областях страны, где система здравоохранения не справляется с ростом заболеваемости коронавирусом.
Единственным действием со стороны власти стало прекращение продаж железнодорожных билетов в Закарпатье, однако горнолыжные курорты, которые медики считают главным источником второй волны пандемии, остались открытыми.
Деланный оптимизм киевских чиновников из-за начала вакцинации уничтожил крик отчаяния заведующей коронавирусным отделением Закарпатской клинической больницы Оксаны Цимботы. "У нас ситуация критическая. В нашем центре еще утром находилось 145 больных, поступило еще 10 человек. Эти все кислородозависимые больные. Кислорода и концентраторов уже не хватает. Пустые кровати есть только в коридорах, но они ничем не оборудованы. В таком режиме медперсонал не может работать, люди просто падают. Система не выдерживает: исчезает электричество, потому что сеть не рассчитана на такое напряжение. Из 145 больных утром на кислороде находилось 120. Это все плохо кончится, потому что больные задыхаются на глазах", — показал ее крик отчаяния телеканал "1+1". Холодным душем для властей стал отчет об эпидемической ситуации от Института проблем математических машин и систем Национальной академии наук.
Украинские статистики констатировали, что скорость распространения заболевания уже превышает осенние показатели и с первой декады февраля этот показатель удвоился. Что касается смертности, то она составляет 2,8 процента, средняя госпитальная летальность — 15 процентов и 76 процентов для больных в отделениях интенсивной терапии. На этом фоне снизились и без того низкие темпы вакцинации: 7 марта всего 910 человек сделали прививки индийской вакциной CoviShield, а всего с начала вакцинации привились 17 900 человек.
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В мире , РАН
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