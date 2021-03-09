Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

США намерены помогать Тайваню в сохранении им достаточного потенциала обороны 

ТАСС 11 минут назад
США приготовились помогать Тайваню в военном деле
Фото: Reuters
Новая американская администрация намерена оказывать Тайваню военную помощь для сохранения им достаточного потенциала самообороны. С таким заявлением выступила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя высказывания члена Госсовета, министра иностранных дел КНР Ван И.
"Наша позиция в отношении Тайваня остается ясной: мы будем стоять с друзьями и союзниками, чтобы продвигать общие процветание, безопасность и ценности в регионах Индийского и Тихого океанов, — сказала официальный представитель президента США. — У нас давние обязательства [перед Тайбэем], обозначенные в трех совместных коммюнике, Законе об отношениях с Тайванем и шести обещаниях (их дал Тайваню в 1982 году занимавший в то время пост президента США Рональд Рейган — прим. ТАСС)". "И мы продолжим оказывать Тайваню содействие в сохранении достаточного потенциала самообороны. Так что наша позиция остается неизменной", — подчеркнула Псаки.
Выступая в воскресенье на ежегодной пресс-конференции на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент), Ван И назвал тайваньский вопрос "красной чертой" в отношениях Пекина и Вашингтона, пересекать которую Соединенным Штатам недопустимо. Он призвал нынешнее американское правительство отказаться "от методов предыдущей администрации, которая играла с огнем".
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.
США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. В прошлом году администрация 45-го президента США Дональда Трампа на фоне обострения отношений с Пекином из-за ситуации в Гонконге значительно активизировала контакты и обмены с Тайванем, что вызвало протест со стороны властей КНР.
Видео дня. Взрыв газа обрушил жилой дом под Серпуховом
ТАСС: последние новости
Глава МВД Сербии заявил, что президента страны незаконно прослушивали более 1,5 тыс. раз Глава МВД Сербии заявил, что президента страны незаконно прослушивали более 1,5 тыс. раз Тихановская сообщила о намерении встретиться с Байденом Тихановская сообщила о намерении встретиться с Байденом Группа британских военных советников посетила зону силовой операции в Донбассе Группа британских военных советников посетила зону силовой операции в Донбассе
Комментарии 1
В мире , Армия , Рональд Рейган , Дональд Трамп , КПРФ , Администрация США , ИТАР-ТАСС , Китай , США , Тайвань
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Погоню за пьяным водителем в Башкирии показали на видео
01:08
Погоню за пьяным водителем в Башкирии показали на видео
Происшествия
Опубликовано видео драки в новосибирском баре
01:00
Опубликовано видео драки в новосибирском баре
Происшествия
Опубликовано видео смертельной аварии в Краснодарском крае
00:07
Опубликовано видео смертельной аварии в Краснодарском крае
Происшествия
Появилось видео аварии с семью погибшими под Самарой
00:14
Появилось видео аварии с семью погибшими под Самарой
Происшествия
«Митсубиси» сбил девушку и попал на видео
00:27
«Митсубиси» сбил девушку и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео разбойного нападения на АЗС в Ленобласти
01:08
Опубликовано видео разбойного нападения на АЗС в Ленобласти
Происшествия
Юные хоккеисты устроили массовую драку во время матча и попали на видео
00:47
Юные хоккеисты устроили массовую драку во время матча и попали на видео
Происшествия
Акцию в честь 8 марта в Москве сняли на видео
03:19
Акцию в честь 8 марта в Москве сняли на видео
Новости Москвы Общество
Российский губернатор впервые испек блины и показал процесс на видео
02:59
Российский губернатор впервые испек блины и показал процесс на видео
Общество
Россиянка рассказала на видео об инсценированном ради внимания мужа ограблении
00:33
Россиянка рассказала на видео об инсценированном ради внимания мужа ограблении
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение