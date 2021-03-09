Эксперт допустил поддержку Западом Украины в случае войны с Россией 

«Запад может поддержать Украину кибератаками против России. Для этого в США созданы специальные подразделения», — цитирует Жилина URA.RU.

Он пояснил, что в случае подобной атаки несколько крупных российских городов могут быть обесточены. «Это вызовет коллапс», — добавил Жилин. Он подчеркнул, что страны Запада не отправят армию на помощь Украине, чтобы не рисковать жизнями своих военных.