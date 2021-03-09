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Эксперт допустил поддержку Западом Украины в случае войны с Россией 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 47 минут назад
Эксперт допустил поддержку Западом Украины в случае войны с Россией
Фото: РИА Новости
В случае войны Украины с Россией Запад может устроить серию кибератак, заявил военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин.

«Запад может поддержать Украину кибератаками против России. Для этого в США созданы специальные подразделения», — цитирует Жилина URA.RU.

Он пояснил, что в случае подобной атаки несколько крупных российских городов могут быть обесточены. «Это вызовет коллапс», — добавил Жилин. Он подчеркнул, что страны Запада не отправят армию на помощь Украине, чтобы не рисковать жизнями своих военных.
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В мире , Александр Жилин , РИА Ura.ru , США
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