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Москва

Украина попыталась удалить крымчан с онлайн-площадки ОБСЕ 

ТАСС и ещё 10 29 минут назад
Украина попыталась удалить крымчан с онлайн-площадки ОБСЕ
Фото: EPA
Представители Украины, принимающие участие в организованном ОБСЕ онлайн-совещании, посвященном свободе СМИ и гендерному равенству, потребовали удалить участников из Крыма. Как сообщила ТАСС глава "Украинской общины Крыма" Анастасия Гридчина, позицию Киева поддержали представители США, Великобритании, Канады и ряда стран ЕС.

"После моего выступления представитель украинской делегации, ссылаясь на то, что я и моя коллега — главный редактор "Крымской газеты" Мария Волконская — представляем оккупированную территорию, потребовали удалить нас из виртуального пространства на площадке ОБСЕ. Данная позиция хорошо характеризует подходы Украины к вопросам равенства и свободы слова на территории Крымского полуострова. Следуя законам политической конъюнктуры, позицию Украины поддержали США, Великобритания, Канада и ряд стран ЕС", — сказала Гридчина.

После выступления представителя Киева Гридчина официально запросила возможность для ответа, однако организаторы площадки ей отказали. "Последнее слово осталось за Украиной и странами, которые против российского Крыма. Это люди, которые никогда не были в Крыму", — добавила Гридчина.
В своем выступлении на онлайн-площадке ОБСЕ Гридчина отметила, что, будучи главным редактором информационного агентства "Крым сегодня" и председателем общественной организации "Украинская община Крыма", регулярно сталкивается с угрозами, которые исходят от пользователей из Украины. "Информационное агентство, которое я возглавляю, публикует правдивые и объективные новости о реальной жизни в Крыму, которые возмущают некоторых политиков и общественных деятелей из Украины, ведь эта реальность полностью не совпадает с их постмайданной идеологией, которую они пытаются навязать всему миру", — отметила Гридчина.
Онлайн-совещание, организованное ОБСЕ и посвященное вопросам свободы СМИ и гендерного равенства, проходит 8-9 марта. Участники дискуссии должны обсудить ситуацию на территории полуострова с реализацией права на свободу выражения мнений, в том числе из-за применения цифровых технологий и гендерного насилия, устранение пробелов в вопросах обеспечения разнообразия источников информации и защиты женщин-журналистов в интернете, а также роль СМИ в выполнении резолюции 1325 Совета Безопасности ООН "Женщины, мир и безопасность".
В марте 2014 года после государственного переворота на Украине Верховный совет Крыма и Севастопольский городской совет приняли декларации о независимости республики. 16 марта в Крыму и Севастополе прошел референдум, по результатам которого 96,77% избирателей республики и 95,6% избирателей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. 18 марта президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России, которые затем одобрили Госдума и Совфед. Украина отказалась признать результаты волеизъявления крымчан.
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В мире , Крым наш , Владимир Путин , ЕС , ОБСЕ , Совбез ООН , Госдума , Совет Федерации , Канада , Киев , Москва , Республика Крым , США , Великобритания
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