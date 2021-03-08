К резиденции Зеленского стянули силовиков 

К резиденции президента Украины Владимира Зеленского в Конча-Заспе Киевской области стянули силовиков. У здания проходит акция протеста с требованием отпустить экс-главу одесской ячейки «Правого сектора» (запрещен в России) Сергея Стерненко и обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко . Об этом сообщает «Обозреватель» в понедельник, 8 марта.

Отмечается, что у въезда в резиденцию стояли автобусы Нацполиции и Нацгвардии. На акции протеста собрались около 150 человек. По их словам, «молчание и бездействие президента держит людей за решеткой». Акция длилась около двух часов, затем ее участники стали расходиться.

23 февраля возле офиса президента Украины Владимира Зеленского начались столкновения силовиков с националистами. Протестующие пришли выразить поддержку Стерненко, которого приговорили к семи годам тюрьмы за похищение человека.

19 февраля сообщалось, что представители украинских националистических группировок «Национальный корпус» и «Правый сектор» (обе запрещены в РФ) пришли к зданию офиса главы украинского государства и потребовали закрыть оставшиеся в республике «пророссийские» СМИ.