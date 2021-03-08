В США назвали Лукашенко последним диктатором Европы

Выступая в понедельник на вручении ежегодных наград Госдепартамента за гражданское мужество женщинам из различных стран мира, Блинкен заявил, что Вашингтон продолжит добиваться освобождения политических заключенных в Белоруссии. Руководитель внешнеполитического ведомства США открыл церемонию, проходившую в формате телемоста, с чествования члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой

"В преддверии [белорусских] президентских выборов, состоявшихся в прошлом году, она мобилизовала женщин по всей стране, чтобы протестовать против правления Александра Лукашенко — последнего диктатора Европы", — заявил Блинкен.

Он отметил, что Колесникова находится под стражей в Белоруссии.

"Соединенные Штаты продолжат призывать к ее немедленному освобождению, а также к освобождению всех политических заключенных в Белоруссии", — подчеркнул шеф американской дипломатии.

При этом первая леди США Джилл Байден, также выступившая на церемонии, утверждала: "Справедливые выборы в Белоруссии укрепят также нашу собственную (американскую — прим. ТАСС) демократию".

Колесникову задержали в ночь с 7 на 8 сентября 2020 года по подозрению в призывах к захвату власти. С санкции прокурора ее заключили под стражу. 16 сентября ей было предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя Белоруссии. 12 февраля Колесникова была обвинена еще по двум статьям Уголовного кодекса — в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем и создании экстремистского формирования и руководстве им.