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Москва

Кравчук рассказал, как можно было сохранить СССР 

РИА Новости 20 минут назад
Кравчук заявил о возможности сохранить СССР
Фото: РИА Новости
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Советский Союз можно было сохранить, превратив его в конфедерацию.
Как рассказал политик в эфире канала "Украина 24", перед подписанием Беловежских соглашений в Москве обсуждали вариант, при котором СССР останется единым государством.

"Ельцин посоветовался со многими руководителями республик — я помню, мы с ним сидели вдвоем и обсуждали эту тему", — вспомнил Кравчук.

По его словам, Ельцин предложил создать конфедерацию вместо федеративного государства, после чего политики обсудили детали и пошли к Горбачеву.

"Ельцин говорит: "Михаил Сергеевич, давайте подумаем, как реформировать страну из федерации в конфедерацию", — рассказал Кравчук.

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В ответ Горбачев попросил привести пример такого государства, на что Ельцин указал на Швейцарию, где происходит постоянная ротация на должности президента.

"Горбачев так задумался и говорит: "Нет-нет-нет, так нельзя, должен быть один президент", — продолжил Кравчук.

Тогда он понял, что такой сценарий реализовать не получится, а через некоторое время Горбачев предложил референдум о сохранении СССР.

"И стало ясно, что ничего радикально Горбачев не собирается менять. Он хотел делать изменения при сохранении системы. А это невозможно", — заключил экс-президент Украины.

Фактически Советский Союз распался 25 декабря 1991 года, когда Горбачев в обращении к советскому народу заявил об уходе с поста главы государства. Этому предшествовало подписание 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины Беловежского соглашения. В нем говорилось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств.
Еще в 1990 году все союзные республики приняли декларации о государственном суверенитете. Чтобы остановить распад страны, 17 марта 1991 года прошел референдум о сохранении СССР. За высказались 76,4 процента голосовавших. На основании итогов референдума весной 1991-го появился проект договора "О Союзе суверенных республик", подписание которого назначили на 20 августа. Но оно так и не состоялось из-за попытки государственного переворота 19-21 августа.
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В мире , Леонид Кравчук , Госдума
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