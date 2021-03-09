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Власти Эстонии объявили о закрытии страны на фоне COVID-19 

ТК «Звезда» и ещё 6 10 минут назад
Эстонию решили закрыть на фоне COVID-19
Фото: ТАСС
Власти Эстонии ужесточают антиковидные ограничения на фоне роста числа новых инфицированных британским штаммом коронавируса. Официальный Таллин вводит жесткий локдаун с 11 марта. Ограничения продлятся месяц, после чего вирусологи примут решение об их отмене или продлении, в зависимости от эпидемиологической ситуации.

«Мы решили закрыть страну настолько, насколько это возможно», — сказала премьер-министр Кая Каллас в эфире телеканала ETV+.

С 11 марта в эстонских школах вводится дистанционное обучение, дошкольников рекомендовано также оставить дома и не водить в детский сад без острой необходимости. Предприятия торговли закрываются, как и спортзалы. Торговать разрешено лишь аптекам, продуктовым магазинам и только на вынос.
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В мире , Кая Каллас , Эстония
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