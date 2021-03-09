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Королевская семья отреагировала на интервью принца Гарри и Меган Маркл 

Lenta.ru и ещё 12 43 минуты назад
«Вся семья была опечалена»: Букингемский дворец об интервью Маркл
Фото: globallookpress.com
Букингемский дворец выступил с официальным заявилением по поводу интервью принца Гарри и Меган Маркл. Об этом сообщает издание The Guardian.

«Вся семья была опечалена после того, как в полной мере узнала, насколько непростыми были последние несколько лет для Гарри и Меган», — говорится в заявлении королевской семьи.

В понедельник, 8 марта, телеканал CBS показал первое совместное интервью, которое принц Гарри и Меган Маркл дали после переезда в США. Они рассказали о расистских высказываниях членов королевской семьи и травле в британской прессе.
Принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи с 1 апреля 2020 года. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», госфинансирования и торговой марки Sussex Royal. После заключения договора с видеосервисом Netflix Гарри и Меган достигли финансовой независимости от королевской семьи.
Видео дня. Меган Маркл облила грязью семью принца Гарри в интервью Опре
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В мире , принц Гарри , Netflix , CBS , Лос-Анджелес , США
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