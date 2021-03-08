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В Букингемском дворце оценили откровенное интервью принца Гарри и Меган 

Павел Тиунов 19 минут назад
В Букингемском дворце оценили откровенное интервью принца Гарри и Меган
Фото: Reuters
Критические высказывания в адрес представителей британской монаршей семьи были восприняты в Букингемском дворце как «объявление войны», сообщает издание The Sunday Times со ссылкой на неназванный источник. Известно, что королева Елизавета отказалась от просмотра скандального интервью своего внука и его супруги.
Меган Маркл рассказала о расизме в королевской семье
Ранее, как сообщал «Рамблер», принц Гарри и его супруга актриса Меган Маркл дали откровенное интервью известной телеведущей Опре Уинфри на телеканале CBS. В беседе с журналисткой Маркл отметила, что на протяжении всего времени нахождения в королевской семье она испытывала давление со стороны родственников мужа, в частности, со стороны королевы: по её словам, её постоянно унижали. Актриса добавила, что один из членов королевской династии активно интересовался, какого цвета будет кожа у первенца принца Гарри, намекнув на расистские настроения в семье. Маркл добавила, что раньше её постоянно посещали мысли о суициде, которые исчезли после отказа от обязанностей членов монаршей семьи и переезда в США.
Журналисты, выяснили, что королева Елизавета не видела запись программы и не собирается её смотреть. Представители Букингемского дворца сначала исключили какие-либо ответные шаги, заявив, что будут «с достоинством молчать». Однако впоследствии они отметили, что откровения принца и его супруги были восприняты как объявление войны. В итоге во дворце допустили-таки ответ на скандальное интервью.
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл отказались от обязательств старших членов королевской семьи и, как следствие, от привилегий, положенных им по статусу. Пара переехала в США. Недавно стало известно, что супруги заявили королеве Елизавете II, что не вернутся. При этом родственники принца выразили разочарование по этому поводу, подчеркнув при этом, что Гарри и Меган не перестают быть «любимыми членами семьи».
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В мире , Елизавета II , принц Гарри , CBS
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