Асад и его жена заразились коронавирусом

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Президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма заразились коронавирусом. Об этом сообщила канцелярия главы государства. Отмечается, что сирийский лидер и его жена, почувствовав легкое недомогание сделали ПЦР-тест, который оказался положительным. Они будут находиться на самоизоляции в течение двух-трех недель.

«Почувствовав легкое недомогание, схожее по симптомам с COVID-19, президент Асад и госпожа Асма Асад сдали ПЦР-тест, результат показал заражение коронавирусом», — сообщили на официальной странице канцелярии сирийского лидера в Facebook.

Глава государства и его супруга чувствуют себя хорошо и будут находиться на домашнем карантине в течение двух-трех недель.