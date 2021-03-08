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Президент Сирии Башар Асад и его супруга заразились COVID-19 

Daily Storm и ещё 3 19 минут назад
Асад и его жена заразились коронавирусом
Фото: РИА Новости
Президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма заразились коронавирусом. Об этом сообщила канцелярия главы государства. Отмечается, что сирийский лидер и его жена, почувствовав легкое недомогание сделали ПЦР-тест, который оказался положительным. Они будут находиться на самоизоляции в течение двух-трех недель.

«Почувствовав легкое недомогание, схожее по симптомам с COVID-19, президент Асад и госпожа Асма Асад сдали ПЦР-тест, результат показал заражение коронавирусом», — сообщили на официальной странице канцелярии сирийского лидера в Facebook.

Глава государства и его супруга чувствуют себя хорошо и будут находиться на домашнем карантине в течение двух-трех недель.

«Президент Асад и госпожа Асма призвали всех сирийцев и народы мира продолжать соблюдать максимальную осторожность и профилактику коронавирусной инфекции», — добавили в канцелярии.

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В мире , Башар Асад
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