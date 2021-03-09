Украина захотела привлечь туристов из Донбасса и Крыма

Украинские власти сейчас ищут возможности для развития туристического потока из Донбасса и Крыма на территорию страны. Для этого разработан турпроект проект Donbass travel.

Проект включает посещение и Западной Украины, о чём рассказала глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив. По её словам, население ЛНР и ДНР сможет путешествовать по "интересным маршрутам«, а также посетить знаковые места в стране, подконтрольные Киеву, заявила Олеськив в эфире телеканала «Дом».

Такая же программа путешествий создаётся и дл жителей Крыма, касается она Херсонской области.

В рамках Donbass travel будут интересные маршруты для того, чтобы люди недалеко уезжали от своего дома. Будем приглашать и на запад, там тоже все ждут наших украинцев, — сказала руководитель агентства.