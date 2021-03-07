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Посольство рассказало об экстренной посадке вертолета в ЦАР 

Деловая газета «Взгляд» 41 минуту назад
Посольство рассказало об экстренной посадке вертолета в ЦАР
Фото: РИА Новости
Вертолет, в котором могли находиться российские военные, совершил экстренную посадку в Центральноафриканской Республике, сообщает посольство России в ЦАР.
Представитель посольства пояснил, что «речь идет о поломке вертолета, в котором могли находиться российские специалисты», причем случилось это ранее на неделе. Отмечается, что «пострадавших нет», передает ТАСС.
Появились подробности крушения вертолета с российскими военными в ЦАР
Напомним, посольство сообщало, что проверяет информацию СМИ о падении вертолета с российскими военными. Как подчеркивали в посольстве, «точно установлено, что убитых и раненых среди российских инструкторов нет».
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В мире , Происшествия , ИТАР-ТАСС
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