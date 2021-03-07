Белоруссия запустит производство вакцины «Спутник V»

"26 февраля выпущена первая партия, так называемая валидационная партия — 15 тыс. ампул, которые сейчас проходят в российском институте Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи) экспертизу на устойчивость, эффективность и так далее. И с 30-31 марта мы начнем уже производить вакцину, планируется [производить] 500 тыс. доз ежемесячно", — сказал Чередниченко.