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В Гвинею доставили партию вакцины «Спутник V» 

ТАСС 3 часа назад
В Гвинею доставили партию вакцины «Спутник V»
Фото: РИА Новости
Партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" доставлена в Гвинею. Об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на сайте посольства РФ в африканской республике.

"В церемонии передачи российской вакцины принял участие посол РФ в Гвинее Вадим Разумовский", — отмечается в тексте. В аэропорт для встречи груза прибыли министр транспорта Мохамед Кейта и генеральный директор Национального агентства санитарной безопасности Сакоба Кейта.

"Самолет с партией "Спутника V" приземлился поздно вечером в субботу, — сообщил ТАСС представитель посольства РФ в Конакри. — Груз доставлен из России".

Гвинея стала первым государством Африки южнее Сахары, где начали применять "Спутник V". 16 января им привился 82-летний президент Альфа Конде. Вакцинацию также прошли члены правительства. В январе в страну была поставлена пробная партия российского препарата. Национальный регулятор рынка лекарств одобрил его применение.
На текущий день в Гвинее выявлено 16 420 инфицированных коронавирусом, из них 93 человека умерли.
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