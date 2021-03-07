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В Китае усомнились в объективности расследования крушения MH17 

News.ru 1 час назад
В Китае усомнились в объективности расследования крушения MH17
Фото: Alexander Ermochenko/Global Look Pres
Официальное расследование причин крушения авиалайнера MH17 над Донбассом в 2014 году может закончиться провалом. Дело до сих пор не раскрыто, в то время как следствие рассматривает только одну версию, отвергая важные обстоятельства случившегося, говорится в материале китайского издания Sohu.

Международные гражданские полёты жёстко регламентированы соответствующими нормами. Но в деле MH17 много спорных моментов, и оно превращается в неразрешимую загадку, — говорится в статье.

Нидерландские следователи так и не предоставили доказательств причастности России к катастрофе, при этом на Западе больше стремятся к тому, чтобы оказывать давление на Москву, чем к установлению истины. Авторы статьи недоумевают, почему представители РФ не были допущены к участию в официальном расследовании. Кроме того, следствие отказалось принимать в расчёт данные о нахождении в момент крушения украинского ЗРК «Бук».
Раскрыта главная ошибка СБУ в деле MH17
Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. К тому времени на востоке Украины уже шла гражданская война.
Как сообщал NEWS.ru, журналисты издания RTL Nieuws предположили, что власти Нидерландов сознательно не предоставили ряд важных документальных свидетельств по делу сбитого на востоке Украины пассажирского авиалайнера MH17.
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В мире , Boeing , СБУ
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