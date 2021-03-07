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Times: в Букингемском дворце считают, что принц Гарри «объявил войну» королевской семье 

ТАСС и ещё 4 2 часа назад
Принц Гарри «объявил войну» королевской семье
Фото: EPA-EFE/DANIEL POCKETT
Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл "начали войну" против королевской семьи, допустив критические высказывания в ее отношении в готовящемся к выходу интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Об этом в опубликованном в воскресенье комментарии газете The Sunday Times заявили источники в Букингемском дворце.
По словам собеседников издания, дворец и члены королевской семьи намерены "с достоинством молчать", не комментируя содержание интервью, которое в воскресенье вечером будет показано в эфире американского телеканала СBS. При этом не исключается возможность ответных действий в случае, если в интервью прозвучат обвинения в адрес конкретных лиц.

"Ответ будет сильно зависеть от того, на кого будет обращена критика — на королевскую семью или на [конкретных] людей, — отметил источник The Sunday Times. — Если люди подвергнутся нападкам, то они открыто постоят за себя. Королевская семья может принять и выдержать такой удар, но не отдельные люди. Королевская семья не ведет войны, ее ведут [герцог и герцогиня] Сассекские".

В Букингемском дворце изданию также заявили, что королева Елизавета II не будет смотреть интервью, которое начнется после 01:00 по лондонскому времени, однако на следующее утро за завтраком ее помощники ознакомят Ее Величество с содержанием передачи и ключевыми высказываниями супругов.
Принц Уильям счел неуважительным поведение принца Гарри
Предстоящее интервью принца Гарри и Меган Маркл, в котором они должны коснуться причин своего решения переехать в США и сложить обязанности старших членов британской королевской семьи, вызывает большой интерес общественности по обе стороны Атлантики. В одном из уже показанных коротких отрывков передачи, которая длится почти два часа, Маркл заявила о том, что "фирма" (под этим термином часто подразумевают членов британской королевской семьи и их ближайшее окружение) играла "активную роль в распространении слухов" о ней самой и ее муже.
Ранее на этой неделе в британских газетах появились сообщения о том, что до разрыва герцога и герцогини Сассекских с королевской семьей у Меган Маркл возникали многочисленные конфликты с подчиненными. Ее бывшие помощники обвинили ее в издевательствах и необоснованных претензиях. В Букингемском дворце пообещали провести расследование в связи с прозвучавшими обвинениями, а представители герцога и герцогини решительно их отвергли, назвав ложными и связав момент появления публикаций со скорым выходом интервью.
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Комментарии 7
В мире , Елизавета II , принц Гарри , принц Уильям , Sunday Times , Газета The Times , США
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