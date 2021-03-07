В МВД Украины пригрозили сокрушить Россию за Донбасс

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Киев готов сокрушить Россию в случае ее «военной агрессии» в Донбассе. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Валерий Поцелуйко.

«Украина готова ответить на любые действия страны-агрессора, даже на полномасштабное наступление», — приводит слова Поцелуйко украинское издание «Обозреватель».

Силовик также отметил, что Киев ожидает от Москвы ответа на жесткие действия украинских войск по возвращению Донбасса.

Поцелуйко добавил, что гипотетическое тотальное наступление на Украину станет сокрушительным для России. Так как у украинской армии помимо авиации имеется и поддержка западных стран.