В МВД Украины пригрозили сокрушить Россию за Донбасс

Киев готов сокрушить Россию в случае ее «военной агрессии» в Донбассе. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Валерий Поцелуйко.
«Украина готова ответить на любые действия страны-агрессора, даже на полномасштабное наступление», — приводит слова Поцелуйко украинское издание «Обозреватель».
Силовик также отметил, что Киев ожидает от Москвы ответа на жесткие действия украинских войск по возвращению Донбасса.
Поцелуйко добавил, что гипотетическое тотальное наступление на Украину станет сокрушительным для России. Так как у украинской армии помимо авиации имеется и поддержка западных стран.
Ранее подполковник ФСБ РФ в отставке Алексей Филатов в разговоре с URA.RU рассказал, что Украина готовит диверсионные операции на территории России, целью которых является убийство участников боевых действий в Донбассе. По его словам, украинские силовики будут наносить точечные удары по бывшим ополченцам из РФ.