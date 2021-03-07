Вакцинацию прекратили в Австрии из-за смерти человека

Из-за расследования смерти одного австрийца и заболевания другого, власти страны временно прекратили использовать препарат AstraZeneca из одной партии. О мерах предосторожности сообщил Федеральный офис безопасности в здравоохранении (BASG) Австрии

BASG получил два сообщения, связанных по времени с вакцинацией из одной и той же партии препарата вакцины в районной клинике Zwettl в провинции Нижняя Австрия, — сказано в сообщении.

Поводом для временной приостановки использования препарата из одной партии стали смерти двух медсестёр, работавших в клинике Zwettl. 49-летняя сотрудница медучреждения скончалась от тяжёлых нарушений свёртываемости крови, а у её 35-летней коллеги развилась тромбоэмболия лёгочной артерии.

При этом, уточнили в BASG, на данный момент доказательств причинно-следственной связи с вакцинацией нет, но из-за мер предосторожности запасы из этой партии больше не выдаются.

AstraZeneca в курсе ситуации и контактирует с австрийскими властями. В фармацевтической компании подчеркнули, что полностью поддерживают расследование.

Ранее в Венгрии решили временно приостановить вакцинацию от коронавирусной инфекции препаратами компании AstraZeneca, сообщал NEWS.ru.