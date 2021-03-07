Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В Австрии приостановили использование одной партии вакцины AstraZeneca 

News.ru 21 минуту назад
Вакцинацию прекратили в Австрии из-за смерти человека
Фото: Reuters
Из-за расследования смерти одного австрийца и заболевания другого, власти страны временно прекратили использовать препарат AstraZeneca из одной партии. О мерах предосторожности сообщил Федеральный офис безопасности в здравоохранении (BASG) Австрии.
BASG получил два сообщения, связанных по времени с вакцинацией из одной и той же партии препарата вакцины в районной клинике Zwettl в провинции Нижняя Австрия, — сказано в сообщении.
Поводом для временной приостановки использования препарата из одной партии стали смерти двух медсестёр, работавших в клинике Zwettl. 49-летняя сотрудница медучреждения скончалась от тяжёлых нарушений свёртываемости крови, а у её 35-летней коллеги развилась тромбоэмболия лёгочной артерии.
При этом, уточнили в BASG, на данный момент доказательств причинно-следственной связи с вакцинацией нет, но из-за мер предосторожности запасы из этой партии больше не выдаются.
Киев оштрафует китайскую компанию из-за вакцины
AstraZeneca в курсе ситуации и контактирует с австрийскими властями. В фармацевтической компании подчеркнули, что полностью поддерживают расследование.
Ранее в Венгрии решили временно приостановить вакцинацию от коронавирусной инфекции препаратами компании AstraZeneca, сообщал NEWS.ru.
Видео дня. Жертва скопинского маньяка про его освобождение и новый фонд помощи
News.ru: последние новости
Власти Нидерландов обвинили в сокрытии документов по делу о крушении MH17 Власти Нидерландов обвинили в сокрытии документов по делу о крушении MH17 На Украине избитый неонацистами певец пообещал дальше петь на русском языке На Украине избитый неонацистами певец пообещал дальше петь на русском языке Премьер Словакии: отказ от «Спутника V» невозможен Премьер Словакии: отказ от «Спутника V» невозможен
Комментарии 20
В мире
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пьяный мужчина устроил пожар в стрип-клубе и попал на видео
00:43
Пьяный мужчина устроил пожар в стрип-клубе и попал на видео
Пожары Происшествия
Опубликовано видео с привязанной к креслу в самолете неадекватной пассажиркой
00:57
Опубликовано видео с привязанной к креслу в самолете неадекватной пассажиркой
Общество Происшествия
Пушку российского Су-57 испытали на видео
00:08
Пушку российского Су-57 испытали на видео
Наука и техника
Бэнкси опубликовал видео создания граффити на стене тюрьмы
02:53
Бэнкси опубликовал видео создания граффити на стене тюрьмы
В мире
Поздравление сотрудников МВД с наступающим 8 марта сняли на видео
00:33
Поздравление сотрудников МВД с наступающим 8 марта сняли на видео
Новости Москвы Общество
Остатки бункера скопинского маньяка для его жертв показали на видео
01:20
Остатки бункера скопинского маньяка для его жертв показали на видео
Криминал Происшествия
Пожар на Оби сняли на видео
00:35
Пожар на Оби сняли на видео
Пожары Происшествия
Переворот Мерседеса в Петербурге показали на видео
01:06
Переворот Мерседеса в Петербурге показали на видео
Происшествия
Момент ДТП с «Газелью» и иномаркой попал на видео
00:31
Момент ДТП с «Газелью» и иномаркой попал на видео
Происшествия
Жители российского города подрались из-за скидок и попали на видео
00:22
Жители российского города подрались из-за скидок и попали на видео
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение