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Глава Pfizer не смог въехать в Израиль из-за отсутствия прививки от COVID 

РИА Новости 8 минут назад
Главу Pfizer не пустили в Израиль из-за отсутствия прививки
Фото: Reuters
Генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла отменил свой визит в Израиль после того, как выяснилось, что он не был полностью вакцинирован от COVID-19. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на местный телеканал N12.
Отмечается, что сам Бурла и члены делегации, которая должна была его сопровождать в поездке, не получили вторую дозу препарата. В результате визит решили отложить на несколько дней.
В декабре, как напомнила газета, Бурла заявил, что дождется, когда его возрастную группу начнут прививать. По его словам, он не хотел "влезать в очередь".
Представитель Pfizer отметил, что они по-прежнему заинтересованы в посещении Израиля. Визит в страну могут перенести на конец весны.
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Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ведет переговоры с руководством Pfizer о строительстве в стране завода по производству вакцин.
Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря 2020 года. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу
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В мире , Биньямин Нетаньяху , Pfizer
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